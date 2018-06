Georgische regering valt (toevallig net na bezoek Theo Francken) HR

13 juni 2018

18u49

Bron: Belga 0 De Georgische regering is gevallen. Premier Giorgi Kvirikasjvili kondigde zijn ontslag aan. Als reden gaf hij de grote meningsverschillen aan die hij met zijn partijvoorzitter heeft over het economisch beleid. Het toeval wil dat de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) sinds maandag in Georgië is voor gesprekken met verschillende Georgische ministers. Francken wil Georgiërs afraden om asiel in ons land aan te vragen.

De jongste tijd waren er in het Kaukasische land grote protestacties tegen een omstreden gerechtelijke uitspraak over de dood van twee zestienjarige jongens na een straatgevecht. Een procureur moest opstappen, maar demonstranten eisten ook politieke ontslagen.

De regering is nu gevallen, maar volgens de officiële verklaring heeft de tienermoord daar niets mee te maken. Premier Giorgi Kvirikasjvili verwees enkel naar meningsverschillen over het economische beleid met de partijvoorzitter van "Georgische Droom", de miljardair Bidzina Ivanisjvili.

De politieke crisis in het land wierp een schaduw op het werkbezoek dat de Belgische staatssecretaris Theo Francken daar de voorbije dagen bracht. Francken sprak dinsdag en woensdag in Tbilisi onder meer met de Georgische ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en Justitie.