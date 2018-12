Georgine (14) verdween in 2006 spoorloos, maar nu is er doorbraak: “Ze werd vermoord door vader van drie kinderen” Karen Van Eyken

05 december 2018

11u45

Bron: Focus, Die Welt, Der Taggesspiegel 5 Twaalf jaar geleden verdween Georgine Krüger in Berlijn. De Duitse politie ging honderden tips na, doorzocht kelders en zolders, maar van het 14-jarige meisje was geen spoor te bekennen. Nu is haar buurman (43) opgepakt op verdenking van moord.

Georgine Krüger werd op 25 september 2006 voor het laatste gezien aan een bushalte, amper 200 meter verwijderd van haar ouderlijke woning. Het was uitgesloten dat Georgine van huis was weggelopen. Haar verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd. Al die jaren heeft de politie de zoektocht naar het meisje verdergezet. Speurders doorzochten maar liefst 272 gebouwen en ondervroeg honderden bewoners. De zaak hield Duitsland jarenlang in de ban. En op het moment dat niemand het nog had verwacht, is er nu toch een belangrijke doorbraak.

De Berlijnse politie heeft een 43-jarige man van Turkse origine opgepakt. Het gaat om een vader van drie kinderen. Hij woonde op een steenworp van Georgine. In 2006 werd hij, net zoals alle andere bewoners van dezelfde straat, verhoord door de politie, maar zonder resultaat. In 2011 kwam hij al eens in aanraking met het gerecht wegens een poging tot seksueel misbruik van een minderjarige die hij naar de kelder van zijn woning had gelokt.

Nu vermoedt de politie dat ook Georgine in zijn klauwen is terechtgekomen. Hij sloot haar op in zijn kelder en misbruikte het meisje. Vervolgens zou hij haar nog diezelfde dag hebben omgebracht. Hoe Georgine werd gedood en wat er met haar lichaam gebeurde, is niet geweten. “Het is erg onzeker of het lichaam van het meisje ooit nog zal gevonden worden”, verklaarde een politiewoordvoerder. Welke aanwijzingen concreet hebben geleid tot de aanhouding van de verdachte, deelde de politie niet mee. Wel is ondertussen bekend dat er een undercoveroperatie werd opgezet om bewijslast tegen de man te verzamelen. Ook zijn telefoon werd afgeluisterd.

Een moordproces zonder lijk is moeilijk, vooral als de beklaagde niet tot bekentenissen overgaat. Maar de woordvoerder van de openbare aanklager is toch optimistisch: “De bewijslast spreekt boekdelen, dit is een ongelofelijke doorbraak.”