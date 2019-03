Georgië levert Britse speedbootmoordenaar uit aan Londen jv

26 maart 2019

15u13

Bron: BBC 0 De 31-jarige Jack Shepherd zal worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. De Brit vluchtte uit Londen weg naar Georgië nog vóór zijn proces begon waarop hij bij verstek tot zes jaar werd veroordeeld voor de dood van Charlotte Brown (24). De vrouw kwam in 2015 om bij een speedbootongeval op de Theems in Londen.

Shepherd was nog voor zijn veroordeling vorig jaar naar Tbilisi gevlucht. Hij leefde maandenlang ondergedoken in de Georgische hoofdstad tot hij er zichzelf in januari ging aangeven bij de politie. Hij kreeg drie maanden cel. Nu is er beslist hem uit te leveren, al moet de minister van Justitie wel nog zijn handtekening zetten.

De uitlevering komt er op basis van het eerste proces tegen Shepherd voor doodslag én van een incident op 16 maart 2018 in Devon, net voor hij wegvluchtte.

De beschuldigde vreest naar eigen zeggen voor zijn leven in Engeland. Zijn advocate zei: “Door de houding van de Britse media en het volk voelt hij zich echt niet meer menselijk”.

De aanklager, Naniko Zazunashvili, wuifde dat weg en argumenteerde dat er geen enkele reden was om Shepherd in Georgië te houden. “Hij wist dat de boot niet helemaal in orde was en hij wist dat Charlotte Brown niet de vaardigheden had om de boot te besturen”, aldus Zazunashvili. “En toch liet hij de controle aan haar over. Aan boord had hij de verplichting zich over Charlotte Brown te ontfermen en die verplichting kwam hij niet na.”

Shepherd had Brown via het internet leren kennen. Op 8 december 2015 gingen ze op date, in zijn speedboot op de Londense Theems. Aan veel te hoge snelheid liet hij rond middernacht het stuur van de speedboot aan Brown over. Zij verloor de controle over de speedboot en de twee werden in het water geslingerd. Hij kon zich vastklampen aan de boot, zij bekocht het met haar leven.

De beklaagde verklaarde zich akkoord met de uitlevering. Shepherd wil in Londen in beroep gaan tegen zijn veroordeling.