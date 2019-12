Georges-Louis Bouchez verzekert dat er “geen clans binnen MR” zijn NLA

01 december 2019

17u06

Bron: Belga 0 "Er zijn geen clans binnen de MR. Tijdens ons eerste partijbureau vanmorgen waren de standpunten unaniem", verzekerde de voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, vanmiddag op RTL-TVi. "Ik ben loyaal en trouw. Onder mijn voorzitterschap zullen er geen verborgen agenda's of strategieën op lange termijn zijn", aldus de nieuwe voorzitter, die aankondigde dat hij met zijn tegenstander voor het voorzitterschap, Denis Ducarme, gepraat heeft.

Gisteren had Ducarme zijn ontgoocheling op Twitter geuit over de aangekondigde herschikkingen: "Ik herhaal dat ik beschikbaar ben om de eenheid binnen onze beweging te herstellen en ervoor te zorgen dat de bijna 40 procent van de leden die mijn project steunden gerespecteerd worden. De herschikkingen gaan niet in die richting. Er moeten daden gesteld worden.”

"Ik begrijp zijn ontgoocheling en zijn vraag om gerespecteerd te worden. Maar Denis Ducarme beschikt reeds over bevoegdheden, zoals de kmo's, die voor de MR tot de belangrijkste behoren. Hij beheert materies die fundamenteel zijn voor onze partij en ik reken sterk op zijn beleid. We zitten op dezelfde golflengte", verklaarde George-Louis Bouchez.

Bouchez “wil verenigen”

Dat werd overigens bevestigd door Denis Ducarme op het eerste partijbureau dat door zijn tegenstander voorgezeten werd. "We hebben een zeer lang, constructief gesprek gehad. Ik heb een open en luisterbereid voorzitter gevonden in Georges-Louis Bouchez. Hij begrijpt dat we beiden in de tweede ronde zaten en dat ik 40 procent van de stemmen gehaald heb. Ik voel bij hem de wil tot verenigen", verklaarde hij op de RTBF.

"Ik wil verenigen. Ik leg mijn standpunten niet op maar leg ze ter discussie voor opdat de MR zou moderniseren", aldus Bouchez op RTL-TVi. De Franstalige liberalen zijn "sterk en klaar voor de discussies op federaal niveau".

Je réitère mon message quant à ma disponibilité pour permettre le rassemblement de notre Mouvement&que les près de 40% qui ont soutenu mon projet soient respectés.Le remaniement ne s’inscrit pas en ce sens.Des actes doivent être posés. Le #MR n’a pas le choix. @lalibrebe @lesoir Denis Ducarme(@ ducarmedenis) link