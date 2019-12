George Zimmerman klaagt voor 100 miljoen dollar ouders aan van ongewapende zwarte tiener die hij doodschoot Joeri Vlemings

05 december 2019

09u59

Bron: NBC News 0 George Zimmerman (36) eist 100 miljoen dollar schadevergoeding van de ouders van Trayvon Martin, de ongewapende zwarte tiener die Zimmerman in 2012 in Florida doodschoot, en van enkele anderen. Volgens Zimmerman werd tijdens zijn moordproces - waarop hij volledig werd vrijgesproken - een nepgetuige opgevoerd in een complot tegen hem.

Trayvon Martin, een jongen van zeventien, liep op 26 februari 2012 over straat in een zogenaamde ‘gated community’ (hekwerkwijk) in Sanford, niet ver van Orlando in de staat Florida. Hij had net wat snoep gekocht. De toen 28-jarige latino-Amerikaanse buurtwachter, George Zimmerman, vond Martin verdacht en achtervolgde hem, ook al had de politie hem gevraagd dat niet te doen. Zimmerman schoot de zwarte jongen, die zelf niet gewapend was, dood. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, omdat Martin hem zou hebben aangevallen. Zimmerman werd beschuldigd van moord, maar werd volledig vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In Florida geldt de erg omstreden ‘Stand Your Ground’-wet, die het gebruik van vuurwapens toelaat als zelfverdediging, ook al heeft men de kans om te vluchten. De toen 36-jarige Puerto Ricaanse ‘Maddy’ was het enige niet-blanke lid van de zeskoppige jury die enkel uit vrouwen bestond. Ze verklaarde na het proces op televisie: “Het was moord en hij kwam ermee weg”.

Zes jaar na zijn vrijspraak legt Zimmerman nu klacht neer tegen de nabestaanden van slachtoffer Trayvon Martin en tegen enkele anderen. Hij eist 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) schadevergoeding. Bij monde van zijn advocaat, Larry Klayman, beweert Zimmerman dat de zaak tegen hem gestoeld was op een vals getuigenis. Rachel Jeantel, een van de belangrijkste getuigen tegen Zimmerman op zijn moordproces in 2013, zou een “bedriegster en nepgetuige” geweest zijn.

De politie van Sanford ging na het schietincident meteen uit van zelfverdediging, maar een week later kwam de advocaat van de familie van Trayvon Martin met een opname van ‘Diamond Eugene’, het 16-jarige vriendinnetje van het slachtoffer. Ze had net voor Martins dood nog met hem gebeld. Maar dook twee weken later de 18-jarige Rachel Jeantel op. Volgens het kamp van Zimmerman was zij een bedriegster die beweerde ‘Diamond Eugene’ te zijn en die gecoacht was om valse verklaringen af te leggen tegen de buurtwachter. Ze halen die informatie uit een nieuw boek en docu van Joel Gilbert over de zaak, waaruit bleek dat Rachel Jeantel uit Miami niet Martins vriendin was en dat zij niet met hem aan de telefoon had gehangen. Dat zou namelijk Brittany Diamond Eugene uit West Park geweest zijn. Maar zij wou volgens de klacht “geen valse getuigenissen tegen Zimmerman afleggen” en werd dan maar vervangen door Jeantel. Eugene en Jeantel worden, net als de openbare aanklager, als beklaagden genoemd in de aanklacht.

Joel Gilbert is een extreemrechtse filmmaker die eerder valselijk beweerde dat de echte vader van voormalig president Barack Obama een communist uit Chicago is, dat Paul McCartney overleden is en dat Elvis Presley nog leeft.

De advocaat van Martins ouders noemde de aanklacht “een nieuwe mislukte poging om het onverdedigbare te verdedigen en een schaamteloze poging om munt te slaan uit het leven en verdriet van anderen”.

Marie Rattigan diende op haar beurt een klacht in tegen Larry Klayman. Ze heeft het over “een poging van vernieuwd slachtofferschap van Trayvon Martins familie” en over een “frivole klacht” van de tegenpartij. Ze merkte ook op dat wel de thuisadressen van de beschuldigden in de klacht zijn vermeld maar niet dat van Zimmerman, “om hem te beschermen tegen dezelfde schade die hij van plan is de beklaagden te berokkenen.”

De dood van Trayvon Martin was de aanleiding voor de protestbeweging ‘Black Lives Matter’ die sindsdien veel demonstraties heeft georganiseerd en aandacht vraagt voor politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten.