George Weah beëdigd als president van Liberia Redactie

22 januari 2018

14u59

Bron: afp 0 Voetballegende George Weah heeft voor duizenden aanhangers de eed afgelegd als president. Het was de eerste keer sinds 1994 dat in Liberia verkozen president de macht overdroegen.

George Weah legde in het tot de nog gevulde grootste stadion van de hoofdstad Monrovia de presidentiële eed af in handen van voorzitter Francis Korpor van het Hooggerechtshof, stelden journalisten van het Franse persbureau AFP vast. Hij is de opvolger van Ellen Johnson Sirleaf. Zij werd in 2005 de eerste vrouw in Afrika die tot staatshoofd is verkozen.