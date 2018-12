George H.W. Bush schreef zijn moeder hartverscheurende brief over zijn dochtertje Robin, vijf jaar na haar dood Joeri Vlemings

04 december 2018

Bron: Fox News 0 George H.W. Bush en zijn vrouw Barbara hadden zes kinderen. Vijf van hen overleefden hun ouders, maar hun oudste dochtertje, Pauline Robinson ‘Robin’ Bush, niet. Robin stierf aan leukemie toen ze amper drie was. Vijf jaar later, in 1958, schreef de betreurde 41ste president van de VS pakkende woorden over zijn meisje.

Naar aanleiding van het overlijden van de oud-president vrijdag lost de Bush Foundation geregeld fragmenten uit het dagboek dat George H.W. Bush 57 jaar lang bijhield. In een clipje horen we Barabara Bush, die zelf in april van dit jaar heenging, citeren uit een brief van haar echtgenoot aan zijn moeder, waarin hij het over zijn overleden dochtertje Robin heeft. Hij drukte de behoefte aan een meisje uit voor het gezin, als tegengewicht tegen hun vier jongens.

“Ons huis heeft een bepaalde nood. We hebben nood aan zacht, blond haar als compensatie voor al die kortgeschoren kopjes. We hebben een poppenhuis nodig om weerstand te bieden aan onze forten en raketten en duizend honkbalprentjes. We hebben iemand nodig die bang is van kikkers. We hebben een kleintje nodig dat een kusje kan geven zonder sporen van ei, confituur of kauwgom achter te laten. We hebben een meisje nodig.”

Beautiful letter. Lovely 😊 yet 😔 sad. He was a very thoughtful letter writer. Pat LaPoint(@ PMLaPoint) link

“We hadden er ooit een”, gaat Barbara Bush verder. “Ze vocht, huilde, speelde en vond haar eigen weg net als de rest. Maar ze had een zekere tederheid over haar. Ze was geduldig. Haar knuffels waren net dat ietsje minder onstuimig.”

“Maar ze is nog altijd onder ons”, leest Barbara Bush voor uit de brief van haar man. “We hebben haar nodig, en we hebben haar ook. We kunnen haar niet aanraken, toch kunnen we haar voelen. We hopen dat ze nog heel lang in ons huis zal blijven.”

Godspeed President Bush. This is the bookend to the Barbara Bush cartoon from April. My thoughts are with the Bush family tonight. On a personal note, he was the first president I drew as a cartoonist (I began my career in 1988.) @JennaBushHager #presidentBush #rip #georgehwbush pic.twitter.com/lnBXCHgCnw Marshall Ramsey(@ MarshallRamsey) link

Barbara Bush stierf op 92-jarige leeftijd in april. In een interview met ABC in 2012 praatte ze over de kleine Robin, die leed aan leukemie. Barbara Bush vertelde dat haar echtgenoot “wegmoest uit de kamer” telkens als hun dochtertje een bloedtransfusie kreeg. “Voor mij is Robin blijdschap”, zei ze nog. “Ze is een engeltje, geen droefheid of verdriet, die kleine, verre armpjes rond mijn nek.”

Donderdag wordt president George H.W. Bush, die 94 werd, in Texas begraven naast zijn echtgenote en zijn dochtertje. Cartoonist Marshall Ramsey maakte daarover twee mooie tekeningen die viraal gingen. In de eerste cartoon, getekend in april naar aanleiding van het overlijden van Barbara Bush, stormt Robin in de hemel op haar mama af. In zijn nieuwe cartoon eert Ramsey de familie Bush opnieuw. We zien hoe Barbara en Robin nu ook George Bush verwelkomen. “We hebben op je gewacht”, zegt Barbara.