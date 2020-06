George Floyd was besmet met coronavirus Joeri Vlemings

04 juni 2020

11u23

Bron: NBC, CNN 0 George Floyd testte positief op het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit het verslag van de autopsie van de 46-jarige man. Floyd overleed op 25 mei na een brutale arrestatie door vier politieagenten in Minneapolis. Na zijn dood braken er in heel de VS protesten uit om het racistische politiegeweld tegenover zwarte burgers aan te klagen.

Een test van Floyd op de genetische code van het nieuwe coronavirus (RNA) bleek al op 3 april positief. Dat staat in het autopsieverslag van twintig bladzijden van het Hennepin County Medical Examiner’s Office. Na het overlijden van George Floyd werd er een tweede PCR-test gedaan die positief was. RNA kan nog wekenlang na een infectie in het lichaam blijven. Floyd had heel waarschijnlijk geen symptomen en de ziekte had ook geen invloed op zijn dood.

De vraag is of de agenten die hem hardhandig aanpakten het virus ook hebben opgelopen via Floyd. Dat geldt al helemaal voor Derek Chauvin, de agent die zijn knie acht minuten lang hard in de hals van Floyd drukte. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Floyd Covid-19 kon doorgeven aan de agenten, gezien hij zelf asymptomatisch was.

Chauvin is aangeklaagd voor moord, de drie andere agenten voor betrokkenheid bij moord. De vier werden allen de laan uitgestuurd na het zware incident, dat door omstanders op camera’s was vastgelegd. Floyd werd ervan verdacht een vals briefje van 20 dollar te hebben gebruikt.

In het officiële rapport vermeldt de lijkschouwer “belangrijke” onderliggende aandoeningen die aan de basis van Floyds dood kunnen liggen. Zoals hoge bloeddruk, hartklachten, fentanylintoxicatie en recent gebruik van methamfetamine. Die conclusies staan in schril contrast met die van de autopsie die de familie van Floyd onafhankelijk liet uitvoeren. Die lijkschouwer concludeerde dat de man geen onderliggende medische problemen had die tot zijn dood konden leiden. De doodsoorzaak was volgens dat verslag mechanische verstikking, door het afsnijden van de bloed- en luchttoevoer naar de hersenen.