George Floyd stierf wel door verstikking volgens resultaten van tweede autopsie Kees Graafland

01 juni 2020

17u24

Bron: AD.nl 6 Uit een tweede, onafhankelijke autopsie op het lichaam van George Floyd, blijkt dat de man door verstikking is gestorven. Eerder bleek uit een eerste autopsie van de politie dat Floyd niet door wurging om het leven was gekomen, maar dat een combinatie van factoren daaraan ten grondslag lag. De tweede autopsie spreekt die conclusie tegen en stelt bovendien dat Floyd al op de plaats van zijn aanhouding stierf, niet in het ziekenhuis.

De conclusie van de onafhankelijke autopsie - in opdracht van de familie van George Floyd - luidt als volgt: de dood van George Floyd is “veroorzaakt door verstikking als gevolg van nek- en rugcompressie, wat leidde tot een gebrek aan bloedtoevoer naar de hersenen”. De onafhankelijke artsen zijn van mening dat het om moord gaat, en onder meer het gewicht van de twee andere agenten op de rug van Floyd, de handboeien en de geforceerde houding hebben bijgedragen tot de dood van Floyd.

Independent medical examiners determined #GeorgeFloyd’s death was due to asphyxia from sustained forceful pressure. Full statement: pic.twitter.com/cIbWu8ssWX Benjamin Crump, Esq.(@ AttorneyCrump) link

George Floyd (46) stierf een week geleden in Minneapolis nadat agent Derek Chauvin (44) hem minutenlang met een knie op zijn nek op de weg duwde. Alles bij elkaar duurde dat 8 minuten en 46 seconden. De laatste 3 minuten was Floyd al gestopt met ademen. Floyd had Chauvin al meerdere keren laten weten geen lucht te krijgen. Omstanders riepen de agent toe van Floyd af te gaan. Een collega-agent voelde geen pols meer en zei Chauvin ook dat Floyd beter op zijn zij gerold kon worden. Dat gebeurde niet.



Uit een autopsie van de autoriteiten bleek dat Floyd niet door wurging is overleden. De medisch expert die hem onderzocht heeft geconcludeerd dat een combinatie van factoren leidde tot zijn dood: het in bedwang worden gehouden, mogelijke bedwelmende middelen in zijn lichaam en onderliggende gezondheidsproblemen waaronder hartklachten. De resultaten van toxicologisch onderzoek kunnen nog weken op zich laten wachten.

De advocaat van de nabestaanden van Floyd, advocaat Benjamin Crump, kondigde eerder dit weekend aan dat de familie een eigen autopsie wilde laten uitvoeren.

Protesten

De dood van Floyd, die bovendien op video was vastgelegd door omstanders, leidde tot vele protesten en hevige rellen in het gehele land. In zo’n 40 Amerikaanse steden is gisteren een avondklok ingesteld. Het gaat onder andere om Los Angeles, Miami, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Dallas en Seattle. In nog eens 15 steden is de Nationale Garde opgeroepen om de orde te handhaven. Zo’n 5.000 troepen zijn daarvoor al ingezet, terwijl er nog eens 2000 klaarstaan om assistentie te verlenen. In de staten Georgia, Texas en Virginia is de noodtoestand uitgeroepen.

De jongere broer van George Floyd, Terrence, heeft in Amerikaanse media opgeroepen de demonstraties geweldloos te laten verlopen. “Mijn broer was ook niet zo. Hij was een vreedzaam type. Iedereen vond hem een vriendelijke reus. Breek niet je hele stad af. Dat is helemaal niet nodig. Wij, zijn eigen familie en bloed, doen dat ook niet, dus waarom jullie wel?’’

Rechter



De agent die tijdens de fatale arrestatie van George Floyd minutenlang met zijn knie op de keel van de zwarte Amerikaan zat, verschijnt vandaag ook voor de rechter. CNN meldt dat Chauvin om 13 uur (20 uur Belgische tijd) in de rechtbank wordt verwacht. De aanklacht tegen de agent luidt: third-degree murder (maximaal 25 jaar celstraf) cq manslaughter, wat in België grofweg te vertalen is met: dood door schuld of een lichte variant van doodslag. Dat wil zeggen dat de aanklager meent dat de agent de dood van de arrestant niet heeft gewild, maar er wel verantwoordelijk voor is.



Of het nieuwe autopsierapport wordt gebruikt in de zaak tegen de inmiddels ontslagen agent Derek Chauvin is nog niet bekend. In de VS is het niet gebruikelijk dat de slachtoffers in een strafzaak zelf bewijs verzamelen. De aanklager kan er wel voor kiezen om het rapport op te laten nemen in het bewijs.

