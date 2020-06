George Floyd en Derek Chauvin “botsten met elkaar” als collega’s in nachtclub Joeri Vlemings

10 juni 2020

13u15

Bron: CBS News 0 De 46-jarige George Floyd kwam twee weken geleden op 25 mei om in Minneapolis na een gewelddadige interventie van vier agenten. Onder hen Derek Chauvin, de man die Floyd bijna negen minuten met zijn knie tegen de grond drukte. Chauvin en Floyd bleken samen in de veiligheidsdienst van dezelfde nachtclub te hebben gewerkt. Een andere collega van hen vertelt aan CBS News dat de twee “met elkaar botsten”.

George Floyd en Derek Chauvin werkten beiden in de security van nachtclub, El Nuevo Rodeo in Minneapolis, in dezelfde periode. Al 17 jaar betaalt Maya Santamaria, de eigenares van de club, Chauvin om buiten aan de ingang vanuit zijn politiewagen een oogje in het zeil te houden, na zijn diensturen. Floyd stond het afgelopen jaar vaak mee in voor de beveiliging binnen El Nuevo Rodeo. Beiden waren ze op dinsdagavonden van dienst, tijdens de wekelijkse populaire danswedstrijd in de club.

Volgens een derde collega, David Pinney, bleken Floyd en Chauvin elkaar niet alleen te kennen, maar kende Derek Chauvin George Floyd zelfs goed. “Ze botsten met elkaar”, zei Pinney nog aan CBS News. “Dat had veel te maken met het extreem agressieve gedrag van Derek in de club tegenover sommige klanten. Dat was een probleem.” Eigenares van El Nuevo Rodeo, Maya Santamaria, zei dat Chauvin “bang en geïntimideerd was” door Afro-Amerikanen.

De familie van Floyd, een Afro-Amerikaan, is overtuigd van het persoonlijke kantje aan het drama op 25 mei. Hun advocaat wil de aanklacht tegen de 44-jarige blanke ex-agent Derek Chauvin daarom verzwaard zien van moord in de tweede naar moord in de eerste graad, “omdat we van mening zijn dat hij wist wie George Floyd was”.

