George en Amal Clooney schenken 400.000 euro aan betoging rond vuurwapens SVM

20 februari 2018

18u40

Bron: Belga 6 George en Amal Clooney zullen 500.000 dollar (400.000 euro) schenken voor de organisatie van een betoging op 24 maart in Washington voor meer controle op vuurwapens. Dat liet de acteur via zijn makelaar weten.

'Mars voor ons Leven' wordt georganiseerd door vijf overlevenden van de schietpartij van vorige week in een middelbare school in Florida. In totaal kwamen daarbij zeventien mensen om het leven.

"Amal en ik zijn enorm geïnspireerd door de moed en welbespraaktheid van deze jonge jongens en meisjes van Stoneman Douglas", aldus Clooney. "Ons gezin zal op 24 maart aanwezig zijn aan de zijde van deze ongelooflijke generatie jonge mensen die vanuit het hele land komen. In naam van onze kinderen Ella en Alexander doen wij een schenking van 500.000 dollar om dit grensverleggend evenement te helpen financieren. Het leven van onze kinderen hangt er van af."

Kardashian

Heel wat bekende Amerikanen staan na de schietpartij op de barricade om een striktere controle op vuurwapens te eisen. Onder hen ook grote namen zoals Jennifer Lopez, Kim Kardashian en Ellen DeGeneres.

De politici zijn grondig verdeeld over de kwestie. Hoewel het aantal schietpartijen op Amerikaanse scholen de laatste jaren gestegen is, zijn er geen betekenisvolle wetten daaromtrent gestemd.