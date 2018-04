George Bush Sr. (93) niet langer op intensieve zorgen kv

25 april 2018

23u56

Bron: ANP 1 De Amerikaanse oud-president George H.W. Bush heeft de afdeling intensieve zorgen verlaten. Hij belandde een dag na de begrafenis van zijn echtgenote Barbara in het ziekenhuis. Bush had een ernstige infectie opgelopen.

De 93-jarige Bush is aan de beterhand. Hij "is alert en praat met ziekenhuismedewerkers, familieleden en vrienden", zei een woordvoerder. Bush moet naar verwachting nog enkele dagen doorbrengen in het ziekenhuis in Houston. Artsen zijn "erg tevreden" over de vooruitgang in zijn gezondheidstoestand. Bush toont alweer volop interesse in sport, aldus de woordvoerder.

Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis en is de vader van George W. Bush, die later in zijn voetsporen trad. De jongere Bush was van 2001 tot 2009 president.