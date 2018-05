George Bush Sr. (93) mag na bijna twee weken ziekenhuis verlaten lva

Bron: Belga 0 De voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush heeft na bijna twee weken het ziekenhuis verlaten. Volgens zijn artsen stelt de 93-jarige Bush het goed en was hij blij dat hij weer naar huis mocht, zo meldt zijn woordvoerder.

Daags na de begrafenis van zijn vrouw Barbara was de 41ste president van de Verenigde Staten in het ziekenhuis in Houston opgenomen met een bloedvergiftiging na een infectie. Aanvankelijk lag hij op de dienst intensieve zorgen, maar later mocht hij naar een gewone kamer verhuizen.

Bush was Amerikaans president van 1989 tot 1993. Hij was 73 jaar lang getrouwd met zijn vrouw Barbara, die stierf op 92-jarige leeftijd. Hun oudste zoon George W. Bush was de 43ste president van de Verenigde Staten, van 2001 tot 2009.