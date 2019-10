Gentse politie waarschuwt voor ‘bloedprikbende’: oplichters die bloed afnemen bij bejaarden en hen ondertussen beroven LH

31 oktober 2019

11u46 30 In Nederland is al een maand een ‘bloedprikbende’ actief die in het hele land toesloeg. De oplichters betreden onder het mom van een bloedprik de huizen van vooral bejaarde mensen en stelen er waardevolle voorwerpen en geld. Bij ons heeft de politie nog geen meldingen gekregen, maar de Gentse politie vraagt wel om alert te zijn.

De ‘bloedprikbende’ is inmiddels berucht in Nederland, zo schrijft de krant AD. Vermomd als verplegers beroven de bendeleden bejaarden. Bij de acties prikken zij daadwerkelijk wat bloed met een vingerprik. Halverwege oktober werden twee bejaarden in de stad Utrecht de eerste slachtoffers, maar ondertussen blijken de criminelen op verschillende plaatsen actief te zijn. Er kwamen aangiftes binnen uit onder meer Eindhoven, Amsterdam en Goirle, dat grenst aan het Belgische Ravels.

“We hebben hier niet te maken met een paar brutale jongeren, maar met een georganiseerde bende”, zei de politie meteen na de eerste meldingen. Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ op de Nederlandse televisie kwamen de afgelopen dagen bijna vijftig tips binnen, maar de politie heeft nog geen enkel lid van de bende te pakken. Het zou gaan om meerdere personen, mannen en vrouwen, die opereren in wisselende samenstellingen.

Smoes over griepepidemie

Vorige vrijdag nog gaf de politie beelden vrij van twee ‘bloedprikoplichters’, die zich op 17 oktober hadden binnen gepraat bij een 90-jarige man in Eindhoven met een smoes over een heersende griepepidemie. Ze maakten nadien bij het slachtoffer 4.000 euro buit door zijn rekening te plunderen. De laatste melding over de bende werd gisteren nog gedaan in Haaksbergen, in de oostelijke provincie Overijssel.

De truc gaat duidelijk verder dan andere methoden om mensen thuis te beroven. “Er is echt een grens overschreden. Dit tast de lichamelijke integriteit van ouderen aan”, klinkt het bij de politie. “Wat als de naalden waarmee ze prikken zijn geïnfecteerd? Of als ze ouderen verkeerd prikken? We gaan er niet van uit dat deze criminelen op enige manier medisch geschoold zijn.”

Bij ons heeft de politie nog geen meldingen gekregen, maar de Gentse plaatste deze ochtend wel een algemene waarschuwing op Facebook. “Wees alert en laat nooit iemand binnen die je niet kent. Merk je iets verdacht op, aarzel niet en bel 101", luidt het.

De #bloedprik #babbeltruc, trap er niet in! Deze twee slinkse criminelen deden zich voor als #nepverplegers bij een 90-jarige man uit Eindhoven om vervolgens zijn bankrekening te plunderen. Dinsdag ook aandacht hiervoor in #OpsporingVerzocht

Meer info: https://t.co/LxgINRjVV1 pic.twitter.com/bnQndtWxxC Bureau Brabant(@ bureaubrabant) link