Gents gezin in Florida vreest orkaan Dorian: “Onze grootste angst is het overstromingsgevaar”

02 september 2019

Alain en Annick Luckx zijn een Gents koppel dat aan kunsthandel doet in het noorden van Miami in Florida. Samen met hun dochter Venice doen ze er alles aan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de orkaan die vannacht langs de kust van Florida zou razen. Ze verwijderden al alle kokosnoten uit de aangrenzende palmbomen zodat die niet voor schade kunnen zorgen aan hun dak. Hun grootste bezorgdheid is echter de kans op overstromingen.