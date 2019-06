Gentenaar Fourat Ben Chikha wordt gecoöpteerd senator voor Groen TT

22 juni 2019

13u10

Bron: Belga 0 Groen heeft Fourat Ben Chikha aangeduid als gecoöpteerd senator. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt. Ben Chikha (1980) zetelt in de Gentse gemeenteraad voor Groen. In de Senaat volgt hij Petra De Sutter op, die is verkozen als Europees parlementslid.

Ben Chikha zegt vanuit de Senaat te willen bouwen aan een solidair en duurzaam België en tegengewicht te willen bieden aan partijen en politici die groepen in de samenleving tegen elkaar opzetten. "Mijn politieke strijd voor sociale rechtvaardigheid is onderbouwd en doorspekt met praktijkervaringen. Als kandidaat met een migratie-achtergrond en homoman verpersoonlijk ik de diversiteit van België. Deze diversiteit wordt niet altijd weerspiegeld in onze politieke instellingen", aldus Ben Chikha.