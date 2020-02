Genie achter maanlanding, Katherine Johnson, overleden op 101-jarige leeftijd YV

24 februari 2020

17u00

Bron: ANP, Reuters 0 Natuurkundige, rekenkundige en ruimtewetenschapper bij het Amerikaanse NASA, Katherine Johnson, is vandaag overleden op 101-jarige leeftijd. Ze had onder meer een belangrijke rol in de voorbereidingen voor de maanlanding van Apollo 11 in 1969.

“Onze NASA-familie is bedroefd om het nieuws te vernemen dat Katherine Johnson is overleden deze ochtend”, deelt NASA-administrateur Jim Bridenstine mee op Twitter. “Ze was een Amerikaanse heldin en haar baanbrekend nalatenschap zal nooit vergeten worden.”

Baan naar de maan

Toen Johnson bij NASA ging werken, was ze bekend als “computer”. Toen werd die term gebruikt voor mensen die berekeningen maakten. Johnson was in totaal 33 jaar actief bij het Amerikaanse ruimteprogramma, waar ze werkte aan de Mercury en Apollo missies. De wiskundige berekende de juiste momenten om te lanceren en de juiste routes naar bestemmingen. Zo bepaalde ze ook de baan van Neil Armstrong en Buzz Aldrin naar de maan in 1969.



Astronauten als John Glenn wilden pas de ruimte ingaan wanneer Johnson de berekeningen van computers had gecontroleerd.

Ramp voorkomen

Toen de vlucht van Apollo 13 in 1970 op een ramp dreigde uit te lopen, hielp zij de bemanning om veilig terug te keren naar de aarde. Ze legde ook de basis voor het spaceshuttleprogramma en dacht mee over reizen naar Mars. Dat was uitzonderlijk, omdat Johnson als donkere vrouw in het diepe zuiden van de Verenigde Staten veel vooroordelen moest overwinnen.

Katherine Johnson ontving de twee hoogste Amerikaanse onderscheidingen, de Presidential Medal of Freedom (2015) en de Congressional Gold Medal (2019). Tientallen jaren was ze voor het grote publiek onbekend geweest, tot het boek en de film ‘Hidden Figures’ (2016), over haar en haar collega’s, uitkwam. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vernoemde vorig jaar een belangrijk controlegebouw naar Johnson.