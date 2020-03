Generaal staat klaar voor “ondenkbaar scenario” mocht coronavirus niet te stoppen zijn in VS KVDS

24 maart 2020

13u34 12 Het leest als het draaiboek voor een rampenfilm: de geheime plannen van het Amerikaanse leger die in gang zullen worden gezet als het helemaal de verkeerde kant zou opgaan met het coronavirus in de VS en president Trump, vicepresident Pence en het Congres buiten strijd zouden raken. Centraal staat generaal Terrence J. O’Shaughnessy. En een reeks ‘top secret’ operaties met namen als ‘Octagon’, ‘Freejack’ en ‘Zodiac’.

Het was het Amerikaanse nieuwsmagazine Newsweek dat het bestaan van de geheime plannen onthulde. Ze zijn een aanvulling op de bestaande noodscenario’s van het leger.

Krijgswet

Drie weken geleden werd het signaal gegeven om nieuwe krijgsplannen in stelling te brengen. Ze moeten niet alleen toelaten om Washington te beschermen, maar maken ook een vorm van krijgswet mogelijk. In het geval de president noch de vicepresident het zouden overleven bijvoorbeeld. En het virus ook een zware tol zou eisen in het congres, zodat dat niet meer geldig kan stemmen.





In dat geval zou het leger de macht overnemen, zodat het land niet onbestuurbaar wordt en er ingegrepen kan worden mochten er rellen uitbreken door een tekort aan voedsel. “We zijn daarmee op compleet nieuw terrein”, aldus een militaire bron bij Newsweek.



Centraal figuur in de plannen is generaal Terrence J. O’Shaughnessy. Hij zou de ‘opperbevelhebber’ worden van de Verenigde Staten en de leiding overnemen als de regering onderuit gaat. De generaal zou aan de macht blijven tot er een nieuwe burgerleider ingezworen kan worden.

Het is geen toeval dat het O’Shaughnessy is die de sterke man zou worden. De luchtmachtgeneraal staat aan het hoofd van de United States Northern Command (NORTHCOM), een agentschap binnen het leger dat opgericht werd na de aanslagen van 11 september 2001. Het heeft als doel hulp te bieden aan niet-militaire autoriteiten en het land te beschermen tegen een aanval van buitenaf.

Grootste geheim

Defensieminister Mark T. Esper ondertekende vorige maand in het grootste geheim zogenaamde ‘Warning Orders’, waarin aan NORTHCOM en een aantal legereenheden aan de oostkust gevraagd werd zich “klaar te houden” om potentiële “buitengewone opdrachten” uit te voeren.

Het gaat om zeven geheime plannen. Drie daarvan draaien rond transport. Ze hebben als doel de bewoners van het Witte Huis en de regering te evacueren en onder te brengen op andere locaties.

Het eerste heet de ‘Redding en evacuatie van de bewoners van het Witte Huis’ en is gericht op de bescherming van president Trump, vicepresident Pence en hun gezinnen. Het kan inhouden dat ze overgebracht moeten worden naar een locatie die door de Geheime Dienst bepaald wordt. Maar evengoed dat ze van onder het puin van het Witte Huis bevrijd moeten worden.

Het tweede plan is het ‘Noodevacuatieplan voor de Generale Staf’. Dat moet de minister van Defensie en andere leiders die met de nationale veiligheid bezig zijn evacueren. De minister van Defensie en zijn viceminister worden nu overigens al strikt gescheiden gehouden.

Bunker

Het ‘Atlas Plan’ – nummer drie – brengt niet-militaire leiders zoals die van het Congres, de leden van het Hooggerechtshof en andere belangrijke figuren naar beveiligde locaties. Een geheime bunker zal dan geactiveerd en extra beveiligd worden en de regering zal naar Maryland verhuizen.

Daarnaast zijn er ook drie ultrageheime plannen die militaire eenheden uit Washington DC, North Carolina en Maryland opdragen om in te grijpen als het tot een totale ineenstorting van het land zou komen. Die luisteren naar de namen Octagon, Freejack en Zodiac.

Het zevende plan heeft de codenaam ‘Granieten Schaduw’ en bevat een draaiboek voor uitzonderlijke binnenlandse missies waar nucleaire wapens bij betrokken zijn.

“Extreme omstandigheden”

Bronnen bij het leger drukken er echter op dat alleen “extreme omstandigheden” zoals het verlies van onnoemelijk veel levens en een overrompeling van de lokale en civiele autoriteiten door bijvoorbeeld rellen dergelijke plannen en een eventueel militair bewind in gang kunnen zetten.

