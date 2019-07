Generaal Soedan: “Poging tot staatsgreep verijdeld”

11 juli 2019

Bron: Belga

Een "poging tot staatsgreep" is verijdeld in Soedan. Dat heeft een vertegenwoordiger van de militaire raad laten weten. De komende dagen zou er een akkoord getekend worden tussen de militaire raad, die aan de macht is sinds de afzetting van dictator Omar al-Bashir, en de demonstranten over een transitie van de macht.