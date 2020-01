Generaal: “Iran wilde Amerikaans personeel doden met raketaanval” Redactie/IB

09 januari 2020

01u20

Bron: ANP 0 De Iraanse raketaanvallen op militaire bases in Irak waar Amerikaanse troepen verblijven, hadden als doel Amerikaans personeel te doden. Dat heeft de Amerikaanse generaal Mark Milley gezegd tijdens een gezamenlijke persconferentie met Defensieminister Mark Esper in het Pentagon.

Volgens Milley waren de aanvallen daarnaast bedoeld om “structurele schade” toe te brengen aan luchtbasis al-Asad. Behalve Amerikaans personeel zouden ook voer- en vliegtuigen doelwit zijn geweest. Het is volgens de generaal nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat Teheran niet nog meer aanvallen zal uitvoeren.

Minister Esper stelde dat Iran woensdagochtend 16 raketten lanceerde vanuit drie plekken in het land. Tenminste 11 daarvan raakten de al-Asad-vliegbasis, zeker een raket trof een andere faciliteit in Erbil.

Waarschuwingssysteem

Door een waarschuwingssysteem van de VS konden Amerikaanse troepen in Irak op tijd een veilig onderkomen vinden. De schade op de bases is beperkt gebleven, zei Esper. Onder de getroffen doelen waren tenten, een helikopter en een parkeerplaats.