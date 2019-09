Generaal Iraanse eliteleger: “De vernietiging van Israël is doel dat binnen handbereik ligt” LH

30 september 2019

17u00

Bron: Belga 4 “De vernietiging van Israël is geen droom meer maar een doel dat binnen handbereik ligt.” Dat heeft Hossein Salami, een generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde, vandaag verklaard.

"Tijdens de eerste 40 jaar van de islamitische revolutie, zijn we erin geslaagd om de capaciteit te bereiken om het bedrieglijke zionistische regime te vernietigen", aldus Salami volgens Sepahnews, de officiële website van de Revolutionaire Garde. "In de tweede fase (van de revolutie) moet het lugubere regime van de kaart geveegd worden. Dat is geen ideaal of droom meer, maar een doel dat binnen handbereik ligt.”

De uitspraken van Salami, die hij deed tijdens een bijeenkomst van commandanten van de Garde, werden overgenomen door de nieuwsagentschappen Tasnim en Fars, die aanleunen bij de ultraconservatieven in Iran.

Escalatie van spanningen

Waarnemers vrezen een escalatie van de spanningen tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten en hun bondgenoten - waaronder Israël - anderzijds, die zich kan uitbreiden naar de andere landen in het Midden-Oosten.

De vijandelijkheid van Iran tegenover Israël is een constante in het Iraanse beleid sinds de islamitische revolutie in 1979. Iran steunt openlijk gewapende Palestijnse groepen zoals Hamas of de Islamitische Jihad, net als de Libanese Hezbollah, eveneens een gezworen vijand van Israël. In juni 2018 bevestigde de Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, nog het oude standpunt van Iran, dat Israël voor het Midden-Oosten "een kwaadaardige tumor is die verwijderd en vernield moet worden".

De officiële communicatie van het Iraanse regime over Israël is over het algemeen iets meer gematigd. Sinds enkele jaren is het discours dat Israël zal ophouden met bestaan vanwege zijn eigen arrogantie, en niet door toedoen van Iran.