Geneesmiddelendistributeurs vechten exportverbod op medicijnen aan IB

16 augustus 2019

05u15

Bron: Belga 1 Drie geneesmiddelendistributeurs vechten het exportverbod voor medicijnen aan. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil met dat verbod de medicijnentekorten aanpakken.

Twee geneesmiddelendistributeurs, Febelco en PharmaBelgium-Belmedis, en de Nationale Vereniging van Groothandelaar-Verdelers van Geneesmiddelen (NVGV), vragen dat het Grondwettelijk Hof een Koninklijk Besluit vernietigt dat de export van medicijnen verbiedt.

Het exportverbod werd begin dit jaar ingevoerd en komt erop neer dat de distributeurs bij tekorten enkel de Belgische markt mogen bevoorraden. Het KB diende in de eerste plaats om geneesmiddelentekorten op te vangen.

Begin dit jaar zijn een aantal bedrijven al naar het Grondwettelijk Hof getrokken. Daarop schorste het Hof vorige maand al het exportverbod. Dat sterkte blijkbaar drie andere spelers in de sector om via een nieuwe procedure de vernietiging van het verbod te vragen.

Op dit moment zijn 519 medicijnen niet beschikbaar. Voor die aanhoudende tekorten wordt vaak met een beschuldigende vinger naar de distributeurs gewezen.