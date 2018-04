Genealogiesite leidde naar Golden State Killer TT

Bron: ANP, The New York Times 1 De Amerikaanse politie is de zogenoemde Golden State Killer op het spoor gekomen door DNA dat het jarenlang op de plaatsen delict kon verzamelen, te vergelijken met genetische profielen op websites die gebruikt worden om familiestambomen te achterhalen. Op die manier werd een match gevonden met familieleden van de verdachte, meldt de openbare aanklager.

Hoe de politie exact gebruik heeft gemaakt van de commerciële databanken, waar iedereen een genetisch profiel kan aanmaken, deelde de openbare aanklager niet mee. Duidelijk is wel dat aan de hand van achtergelaten DNA een genetisch profiel van de dader was gemaakt, waarmee de speurders "verre familieleden" konden opsporen.

Woensdag werd bekend dat op basis van DNA-bewijs oud-politieman Joseph James DeAngelo (72) is opgepakt. De autoriteiten vermoeden dat hij de Golden State Killer is die volgens Amerikaanse media verantwoordelijk zou zijn voor zeker 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 woninginbraken tussen 1976 en 1986.

"We vonden een persoon met de juiste leeftijd en woonplaats: DeAngelo", aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie. Het profiel in de databank kwam overeen met meer dan 10 moorden in Californië.

De methode roept vragen op over de rechtmatigheid van de arrestatie, schrijven Amerikaanse media. Doorgaans gebruikt de politie alleen DNA-databanken met gegevens van veroordeelden. Gewone burgers hebben nooit hun toestemming gegeven om hun genetisch profiel te laten doorzoeken op bewijs dat gevonden is na een crimineel feit.