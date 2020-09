Gender reveal party veroorzaakt gigantische bosbrand in Californië: 3.000 mensen geëvacueerd KVDS

07 september 2020

15u56

Bron: Belga, HuffPost 10 Een gender reveal party – waarbij het geslacht van een baby wordt onthuld – ligt aan de basis van een gigantische bosbrand in de Amerikaanse staat Californië. Dat hebben de lokale hulpdiensten bekendgemaakt. Het vuur heeft al meer dan 7.000 hectare bos in de as gelegd, wat overeenkomt met ongeveer tienduizend voetbalvelden. Zo’n 3.000 bewoners werden geëvacueerd.



Een toestel dat roze of blauwe rook opwekt, deed het vuur zaterdagmorgen ontstaan in El Dorado Ranch Park in Yucaipa, ten oosten van de stad Los Angeles. Het vuur verspreidde zich daarna naar het noorden. Meer dan 600 brandweermannen proberen het te doven. Amper vijf procent was zondagavond plaatselijke tijd onder controle. Er waren voorlopig wel geen meldingen van gewonden.

Extreme hitte

Californië wordt momenteel geteisterd door extreme hitte, met temperaturen tot meer dan 43 graden in de buurt van LA. De brand in Yucaipa is een van de 22 grote bosbranden die er nu woeden. Democratisch gouverneur Gavin Newsom heeft zondag in vijf county’s de noodtoestand afgekondigd.





Volgens het Department of Forestry and Fire Protection van Californië kan iedereen die een bosbrand veroorzaakt financieel en strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden, ongeacht of het vuur veroorzaakt werd door nalatigheid of een illegale activiteit.

Het is niet de eerste keer dat een gender reveal party een grote bosbrand doet ontstaan. In april 2017 wilde een man in de staat Arizona het geslacht van zijn baby laten zien door middel van een explosieve stof. Ook dat liep helemaal uit de hand. 45.000 hectare bos ging toen in vlammen op, goed voor een oppervlakte van ongeveer 65.000 voetbalvelden. De totale schade bedroeg meer dan 8 miljoen dollar of 6,8 miljoen euro. De vader kreeg een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar en moest 220.000 dollar (186.000 euro) schadevergoeding betalen.

