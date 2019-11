Gender reveal leidt tot vliegtuigcrash

09 november 2019

14u05

Bron: CNN

Een indrukwekkende gender reveal met een vliegtuig is in Texas, de Verenigde Staten, helemaal misgelopen. Toen het vliegtuigje roze water dumpte over een weiland, verloor het snel hoogte en stortte het neer. De piloot kwam er met enkele lichte verwondingen vanaf, verder raakte niemand gewond.