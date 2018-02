Gendarmerie beloont veilige automobilisten met 50 euro mvdb

15 februari 2018

17u02 2 Automobilisten die morgen langs de kant worden gezet in de Franse regio Dordogne, hoeven niet te schrikken voor een bekeuring. Integendeel, ze krijgen een beloning.

In de regio start morgen in de vooravond een vakantie-uittocht op de wegen. Leden van de gendarmerie zullen in anonieme wagens patrouilleren en nietsvermoedende automobilisten een kwartier lang volgen. Wie zich aan de toegelaten snelheid houdt, rekening houdt met andere weggebruikers, geen overtredingen begaat en een veilige rijstijl hanteert, wordt door de gendarmerie van de weg gehaald en wordt beloond met een aankoopbon voor 50 euro benzine.

Die krijgen ze pas overhandigd na een laatste controle van het rijbewijs met strafpunten. Het Franse rijbewijs dat sinds begin jaren negentig onder groot protest is ingevoerd, heeft niet geleid tot een significante daling van het aantal verkeersdoden of een veiliger verkeer.

Net daarom probeert de Franse overheid een andere aanpak uit. Al gaat het wel om een kleinschalig initiatief. De campagne wordt gesponsord door een radiostation dat morgen slechts vier aankoopbonnen uitdeelt. Het initiatief wordt zes keer per jaar herhaald, telkens bij de start van een schoolvakantie of een verlengd weekend. Vorig jaar vielen er 3.500 verkeersdoden op Franse wegen (66,9 miljoen inwoners), bijna dubbel zoveel dan in het Verenigd Koninkrijk (1.792 verkeersdoden; 65,6 miljoen inwoners).