Gendarme Mélanie (25) met 130 km/u van de weg gemaaid door vluchtende automobilist mvdb

09 juli 2020

12u06

Bron: AFP - Sud Radio 18 Frankrijk In Frankrijk is er grote consternatie over de dood van de 25-jarige Mélanie Lemée, een gendarme die het leven liet bij een aanrijding door een automobilist die met hoge snelheid wegvluchtte voor een politiecontrole. De vrouw stierf zaterdagavond ter plekke in Port-Sainte-Marie in het zuidwestelijke departement Lot-et-Garonne. De aanrijder (26) was in het bezit van 165 gram cocaïne, reed zonder rijbewijs en had eerdere veroordelingen.

Op een persconferentie maandag maakte procureur van het arrondissement Agen Manuella Garnier duidelijk dat de aanrijdende Renault Clio slachtoffer Lemée moet hebben geraakt “met een snelheid van 130 tot 160 km/u, zonder remsporen.” Even voordien had een patrouille vergeefs geprobeerd de auto tegen te houden na overdreven snelheid. Zij seinden Lemée en haar collega in. De twee plaatsten hun dienstvoertuig met het zwaailicht in werking dwars op de departementale weg 813. Ze legden een politieobstakel op het wegdek om de automobilist te doen remmen.

“Toen het vluchtende voertuig in volle snelheid de patrouillewagen naderde, week het uit en raakte een van de twee gendarmes langs de kant van de weg. De impact moet bijzonder heftig zijn geweest.” De Clio kwam door de crash niet tot stilstand. De enige inzittende probeerde verder te rijden, maar zag hoe vierhonderd meter verder de airbags in werking traden. De man probeerde te voet weg te vluchten. Agenten konden hem staande houden en arresteren. De man zit in voorlopige hechtenis.

Procureur Garnier maakte duidelijk dat de twinter “uit de regio Lot-et-Garonne afkomstig is en drie eerdere veroordelingen opliep voor inbreuken op de drugs- en verkeerswetgeving”. De Clio-chauffeur gaf in verhoor aan niet te zijn gestopt omdat hij onder invloed van drugs was, zonder rijbewijs reed en “net 150 gram” cocaïne had gekocht. Of de man zaterdagavond wel degelijk drugs had ingenomen, moet een bloedstaal uitwijzen.

“Hij verklaart het slachtoffer niet te hebben gezien. De schok was volgens hem te wijten aan de botsing met het onderscheppingsobstakel”, aldus procureur Garnier. “Zelfs als hij elke bedoeling van moord of doodslag betwist, zal er een gerechtelijk onderzoek worden geopend op beschuldiging van moord op een functionaris van de publieke overheid, het in levensgevaar brengen van anderen, rijden zonder rijbewijs en illegaal bezit en vervoer van verdovende middelen in een staat van recidive.” Bij een veroordeling riskeert hij mogelijk een levenslange gevangenisstraf.

De verslagenheid is groot bij haar collega’s van het gendarmeriekorps Lot-et-Garonne. “We zijn helemaal van de kaart. Mélanie kreeg veel waardering binnen de groep. Ze was heel actief op sportief vlak en leefde voor haar passie judo, waarin ze Frans militair kampioen was. Ze was een vechter, een buitengewoon gendarme”, verklaarde commandant Laurent Villieras tegenover AFP.

“Dit drama illustreert helemaal hoe leden van de veiligheids- en hulpdiensten dagelijks hun leven in gevaar brengen voor hun medeburgers. Dat mogen we niet vergeten.” Lemée was net geslaagd voor het examen van rechercheur.

Kersvers Frans minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin bracht dinsdag een bezoek aan het betrokken korps. Ook de nieuwe Franse premier Jean Castex heeft in een tweet zijn medeleven geuit. President Macron deelde een bericht van de gendarmerie.

J'ai appris avec une grande tristesse le décès dans l'exercice de ses fonctions de la gendarme Mélanie Lemée. J'exprime mon sincère soutien à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des forces de sécurité intérieures, mobilisées jour et nuit pour notre sécurité. Jean Castex(@ JeanCASTEX) link

“IJzeren vuist”

Filmster op rust en dierenrechtenactiviste Brigitte Bardot (85), meerdere keren veroordeeld wegens racistische uitlatigen, liet woensdag op Sud Radio haar licht schijnen over de zaak. “Ik walg ervan, we worden geregeerd door lafaards”, zei Bardot. “Er zijn momenten dat ik Frankrijk wil verlaten, het is hier walgelijk geworden. De politie moet de veiligheid van de bevolking garanderen, wat er ook gebeurt. We moeten onze agenten altijd respecteren. Er zijn plaatsen waar niemand durft komen, noch de brandweer, noch artsen, niemand. We hebben een ijzeren vuist nodig, een autoritaire regering die orde op zaken stelt.”

La gendarme Mélanie Lemée, morte samedi dans l'exercice de ses fonctions, était une judokate de haut niveau https://t.co/9bCcrW1p0Q pic.twitter.com/y6rqDZNZ4o L'ÉQUIPE(@ lequipe) link