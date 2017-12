Gênant 'mond vol tanden'-moment voor Roy Moores woordvoerder die ontdekt dat zweren op bijbel niet verplicht is voor politici sam

14u39

Bron: Washington Post 1 rv Ted Crockett, een campagnewoordvoerder van de verslagen Republikeinse senaatskandidaat Roy Moore in Alabama, vernam tot zijn grote ontzetting live op tv dat een eedaflegging op een bijbel niet verplicht is in de Verenigde Staten. Meer dan vijf seconden lang zat hij stomverbaasd met open mond voor zich uit te staren.

Dat gebeurde tijdens een interview in CNN-programma 'The Lead' met Jake Tapper, waarin de journalist Crockett vroeg om enkele van Moores controversiële stellingen toe te lichten. Zo vindt Moore dat moslims niet in het Amerikaanse parlement zouden mogen zetelen.

rv

De bijbel

"Omdat je moet zweren op de bijbel", antwoordde Crockett. "Je moet zweren op de bijbel om een verkozen mandataris te zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Hij stelt dat een moslim dat niet kan doen, ethisch gezien, zweren op de bijbel." Wanneer Tapper antwoordt dat dat helemaal niet hoeft, valt Crockett uit de lucht.

Niets in de Amerikaanse grondwet of eender welke andere wet vereist namelijk dat verkozen mandatarissen ingezworen worden op de bijbel. Artikel VI van de grondwet verbiedt zelfs expliciet een religieuze test voor een openbaar mandaat. Toch leggen nieuwe parlementsleden meestal de eed samen af op de eerste dag van een nieuwe termijn, maar religieuze teksten maken daar geen formeel deel van uit.

Roy Moore campaign spokesman responds with silence when asked if he knew people can be sworn in with a text other than the Christian Bible https://t.co/DhBDWkbIaz pic.twitter.com/OX5CmSxl5O — CNN (@CNN) December 12, 2017

Discussie

"Je moet niet echt zweren op de christelijke bijbel", legt Tapper uit. "Je kan eigenlijk echt zweren op eender wat. Ik weet niet of je dat wist. Je kan zweren op een joodse bijbel, je kan zweren op..." Maar Crockett, een voormalige mandataris van een county in Alabama, is overtuigd van zijn gelijk. "Oh nee, ik zwoer op de bijbel", antwoordt hij. "Ik heb dat drie keer gedaan." Waarop Tapper hem opnieuw corrigeert. "Dat zal wel. Ik geloof best dat je een bijbel hebt genomen, maar de wet stelt niet dat je moet zweren op een christelijke bijbel. Dat staat niet in de wet."

En dan dringt het eindelijk tot Crocket door. Meer dan vijf seconden lang zit hij sprakeloos met open mond voor zich uit te staren. "Je weet dat niet?", vraagt Tapper nog, waarop hij besluit het interview dan maar te beëindigen. "Ik weet het niet", antwoordt Crockett nog. "Ik weet dat Donald Trump het deed toen we hem president maakten." Tapper probeert nog een keer: "Dat is omdat hij een christen is en hij dat koos", zegt hij nog voor hij het gesprek voor bekeken houdt.

Reacties

Crocketts reactie blijft uiteraard niet onopgemerkt.

When you realize that America was built on religious freedom which also includes Muslims#TedCrockett pic.twitter.com/fbpn266SF1 Rich🍕(@ Rich_StayTrill) link

When @jaketapper informed #TedCrockett that you don’t have to swear on the Bible to be sworn into office. That you can literally swear in on anything. pic.twitter.com/4Sdz1DlKRF Rudolph $t. Paper$tack$(@ HeelStCloud) link

There @CNN, I fixed the #TedCrockett interview for ya. #DougJones pic.twitter.com/tTsJw30944 Xavier Blais(@ XavierBlais) link

thanks jake, now let’s go live to the microphone inside roy moore’s spokesperson’s head pic.twitter.com/tzykJQdmsS Ashley Feinberg(@ ashleyfeinberg) link

Just to fuck with him, Doug Jones should swear in on a mall directory Jess Dweck(@ TheDweck) link

OMG! You can hear the wind whistling through Roy Moore's spokesman's ears, his jaw hanging open, when @jaketapper stumps him with this one. pic.twitter.com/tvSqMdg49Z Steve Silberman(@ stevesilberman) link

#TedCrockett at the end of the interview when #JakeTapper asked if he knew that it's not mandatory to be sworn in under a Christian Bible 😃😁🙄#NoMoore #AlabamaSenateRace #VoteDougJones #RoyMooreChildMolester #RoyMoore pic.twitter.com/Js7uP5nula Ms. Jen(@ bensteinbrener) link

Can someone help #TedCrockett in this @jaketapper interview? There, fixed it. #AlabamaSenateElection pic.twitter.com/0cYXXpcJFL Patrick Adkins(@ patrickadkins) link

Some people are really stupid. #TedCrockett #RoyMoore pic.twitter.com/P2NVkWrRjt 🎄🎵Carolin'🎵🎄(@ CarolynAnn91) link

#MerryChristmas #TedCrockett. Alabamians and Americans with morals and decency got an early Xmas present. 🇺🇸🗽🎁🎉🎄 https://t.co/cXCkzRRqe7 ISRAEL GARCIA(@ Israel_Garcia84) link

When the teacher calls on you and you don’t know the answer. #TedCrockett #AlabamaSpecialElection pic.twitter.com/9DD37xytS0 Forest Trump 🇺🇸(@ Mealiesman) link

this was thrown into the trash in the West Wing writers’ room for being “too much” https://t.co/ZUCg7xn4Ek noah kulwin(@ nkulw) link

The award for the funniest pause of 2017 goes to Roy Moore’s spokesman. pic.twitter.com/YIEcBYDMJy Nick Harvey(@ mrnickharvey) link

#TedCrockett. 🙄https://t.co/ECliOiPgHB



When I run for President (of a very small group of people, it's not important) and win, I want to be sworn in on the #doctorseuss book "Yertle the Turtle". 😘 pic.twitter.com/VMpBYhcI82 iowamom2_1(@ iowamom2_1) link

I just watched this, and unless I'm missing something, #TedCrockett easily countered @jaketapper. People are apparently seeing / hearing whatever they want to hear these days. Political Sense(@ DCPolitics411) link

Lmao when you search "stuck" in the GIF bar this comes up, lmao #TedCrockett #RoyNoMoore pic.twitter.com/VlSSZ7DLGt mrsahhmora(@ missalizon) link

#TedCrockett —who evidently doesn’t know the constitution, the law, or 6th grade history — was elected to public office 3 times. If he’s this much of a simpleton, it makes you wonder: What are the people that voted for him like? https://t.co/oqb8oJuAc1 Nancy Negron(@ nancysnegron) link

Dear @jaketapper, could you please try to get #TedCrockett on your show again tomorrow? He said repeatedly that #RoyMoore was going to win the #AlabamaElection tonight, and I’d really like to know his explanation for why it didn’t happen, and #DougJones won, thank you. #MAGA! Marco Del Chiaro(@ Getthefacts2016) link

😂 #TedCrockett is the most ignorant spokesperson in the history of spokesperson https://t.co/l5yV1ObE71 Jazmin(@ brisy25) link

I am from the south and have tried to defend myself and my southern comrades against all the stereotypes of us being a bunch of uneducated simpletons. We were hanging on by a thread and then this idiot... #TedCrockett #laughingtokeepfromcrying pic.twitter.com/Gic2p4uslp Meggie B.(@ jpuddleducking) link