Gemummificeerde muizen ontdekt in meer dan 2.000 jaar oude Egyptische graftombe ttr

06 april 2019

11u11

Bron: Reuters, The Guardian 0 Buitenland Archeologen ontdekten in een meer dan 2.000 jaar oude graftombe, vlakbij de Egyptische stad Sohag, naast twee mummies ook tientallen gemummificeerde muizen. Dat bericht persagentschap Reuters. Het land hoopt door de ontdekking haar toeristisch aanzien te verbeteren.

Het goed bewaard gebleven graf in de woestijn, ongeveer 390 kilometer ten zuiden van Caïro, dateert volgens de onderzoekers uit de vroege Ptolemeïsche periode. Vermoedelijk lieten Tutu, een hoge functionaris, en zijn vrouw Ta-Shirit-Iziz meer dan 2.000 jaar geleden de graftombe bouwen. Op de muren vonden archeologen afbeeldingen van een begrafenisstoet en hiërogliefen die de familiegeschiedenis van Tutu verhaalden.

“Dit is een van de meest spectaculaire ontdekkingen ooit in dit gebied”, zei Mostafa Waziri, de secretaris-generaal van de Hoge Raad voor de Oudheid. “Het is een mooie, kleurrijke tombe met afbeeldingen waarop Tutu te zien is die geschenken geeft aan verschillende goden en godinnen.”

Dierenmummies

Naast twee mummies, een vrouw tussen de 35 en de 50 jaar oud en een tienerjongen van ongeveer 14 jaar, vonden de onderzoekers meer dan vijftig gemummificeerde muizen, katten en valken. In Egypte zijn in het verleden ongeveer dertig grote catacomben ontdekt die miljoenen dierenmummies bevatten.

Egyptenaren mummificeerden dieren om verschillende redenen. Sommige dieren werden gemummificeerd om als voedsel te dienen voor de overledene in het hiernamaals. Archeologen vonden eerder ook verschillende gemummificeerde huisdieren. De gestorven dieren werden vaak later bijgezet in het graf van hun eigenaar. Er is nog een derde soort mummie waarbij dieren als offer werden aangeboden aan de goden en godinnen.

De jongste maanden heeft Egypte herhaaldelijk “grote archeologische vondsten” gemeld. Die vallen samen met verwoede pogingen van Caïro om opnieuw een toeristische trekpleister te worden. Sinds de opstand in 2011 tegen dictator Hosni Moebarak kreeg het toerisme naar Egypte een flinke knauw.

