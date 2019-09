Gemoederen raken verhit bij protesten voor en tegen de brexit in Londen ADN

07 september 2019

21u47

Bron: ANP, Belga 7 Bij protesten voor en tegen de brexit vandaag in Londen zijn de gemoederen verhit geraakt. Op Parliament Square moest de politie groepen van meerdere honderden mensen uit elkaar houden. Pro-brexitbetogers begonnen volgens Britse media bij het parlement te schreeuwen naar tegenstanders van het Britse vertrek uit de Europese Unie. De politie greep in toen onrust ontstond.

Op Parliament Square deden zo’n tweehonderd mensen mee aan een pro-brexit-demonstratie die was georganiseerd door de Democratic Football Lads Alliance (DFLA). Er ontstond een dreigende sfeer toen zich ook betogers verzamelden van de groep March for Change, die juist geen brexit wil. De politie arresteerde zestien mensen, onder meer vanwege verstoring van de openbare orde.

Parlementariër Anna Soubry, die tegen de brexit is, zou eigenlijk een speech houden, maar ze voelde zich geïntimideerd door de DFLA. “Ik heb het recht om te spreken en ik zou niet bang mogen zijn, maar dit is zeer verontrustend en ik ben eigenlijk heel erg bang”, zei ze. De organisatoren van het anti-brexitprotest besloten uit veiligheidsoverwegingen ook een ballon in de vorm van premier Boris Johnson niet op te laten. “We waren bang dat het aangegrepen zou worden als excuus om geweld te gebruiken tegen onze aanhangers’, zei een voorman van March for Change.

De politie zou uiteindelijk veel manschappen hebben ingezet om de groepen uit elkaar te houden. Leden van het DFLA-protest zouden ook met eieren hebben gegooid naar filmende omstanders. Pro-brexitbetogers zouden bovendien politiemensen hebben belaagd.

In de buurt van de ambtswoning van premier Boris Johnson verzamelden zich overigens ook nog eens honderden mensen. Zij eisen het vertrek van de Conservatieve leider.