Gemiddeld om de andere dag aanval tegen asielcentrum in Duitsland kv

12 januari 2019

01u41

Bron: Belga 0 Het aantal gevallen van agressie tegen asielcentra in Duitsland, is het voorbije jaar flink gedaald, maar toch vindt er gemiddeld om de andere dag nog één plaats. Dat bericht de krant Neue Osnabrücker Zeitung op basis van voorlopige cijfers van de Duitse federale recherchedienst (BKA).

Vorig jaar tot begin december, vonden er 143 aanvallen plaats. In 2017 waren dat er nog 312. De meeste daders komen uit extreemrechtse kringen. In de meeste gevallen gaat het om het aanbrengen van graffiti (46) of vandalisme (44), maar er was ook sprake van verbaal én fysiek geweld.

De cijfers zijn dus nog niet volledig, maar de trend is duidelijk dalend. Als verklaring wordt gewezen op het feit dat er de jongste tijd minder asielzoekers naar Duitsland kwamen en dus ook een aantal opvangcentra werden gesloten.



Op het hoogtepunt van de asielcrisis, in 2015, waren er meer dan duizend (1.031) aanvallen op asielcentra in Duitsland.