Gemiddeld 58 moorden per dag in Zuid-Afrika

12 september 2019

16u44

In Zuid-Afrika zijn in een jaar tijd 21.022 mensen vermoord, wat neerkomt op gemiddeld 58 moorden per dag. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse politie vandaag bekendgemaakt. Ook kinderen en vooral vrouwen zijn er steeds vaker het slachtoffer.

In totaal werden er in het Afrikaanse land met 57,7 miljoen inwoners tussen april 2018 en maart 2019 21.022 mensen vermoord, een stijging van 1,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Meer dan de helft van de moorden werd gepleegd in het weekend en 's nachts, meestal onder invloed van alcohol en drugs. Bovendien wordt "een zeer groot aantal mensen vermoord door mensen die ze kennen", zei minister van Politie, Bheki Cele aan de parlementsleden in Kaapstad. Om de kwestie te begrijpen, heeft de regering de hulp van sociologen en psychologen ingeroepen.

Het aantal moorden in Zuid-Afrika is de afgelopen zes jaar gestaag toegenomen. Ook kinderen zijn steeds vaker het slachtoffer. Er werden iets meer dan duizend kinderen vermoord het afgelopen jaar, dat is 29 procent meer dan in de twaalf maanden daarvoor. Bovendien werd er in het land melding gedaan van meer dan 40.000 verkrachtingen op een jaar. Seksuele misdrijven zijn dan ook met 4,6 procent toegenomen.



Vorige week beloofde president Cyril Ramaphosa om verkrachtingen en moorden op vrouwen aan te pakken en kondigde hij een reeks projecten aan om de wetgeving aan te scherpen. Deze week zijn duizenden mensen over het hele Afrikaanse land op straat gekomen om te protesteren tegen geweld op vrouwen.