Gemeenteraad Minneapolis staat achter plan om politieapparaat te ontmantelen IB

08 juni 2020

03u16

Bron: Belga 0 Een meerderheid van de gemeenteraad van Minneapolis heeft zich zondag lokale tijd achter het proces geschaard om het politieapparaat volledig te ontmantelen. Dat melden lokale Amerikaanse media.

De stap komt op het moment dat er in de VS en in vele andere landen protesten zijn tegen politiegeweld en racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd. Deze zwarte Amerikaan stierf ruim twee weken geleden nadat een politieagent in Minneapolis bijna negen minuten lang zijn knie op de nek van Floyd drukte.

Raadsleden, die de ontmantelingsbelofte ondertekenden voor honderden toeschouwers, zeiden dat ze niet onmiddellijk plannen hadden voor hoe de politie vervangen wordt. Ze willen met de gemeenschap overleggen over een nieuwe structuur voor de openbare veiligheid.

Burgemeester uitgejouwd

Zaterdag werd burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey, nog uitgejouwd door een zee van demonstranten nadat hij had verklaard de volledige afschaffing van de politie “niet te steunen”.

De voormalige burgerrechtenadvocaat werd in 2018 gekozen nadat hij had beloofd de betrekkingen tussen de politie en de inwoners van de stad te verbeteren.