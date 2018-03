Gemeente wil toeslag op vliegreizen vanaf Eindhoven Airport IB

14 maart 2018

02u45

Bron: Belga 0 Eindhoven wil dat er vanaf 2019 een toeslag komt op tickets voor vliegreizen vanaf Eindhoven Airport om de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven te verbeteren. Het idee voor de vliegtaks van 1 euro per vliegreis kreeg gisterenavond steun van een meerderheid in de Eindhovense gemeenteraad.

Als het aan de gemeenteraad ligt zal de toeslag worden gestort in het leefbaarheidsfonds dat in het leven is geroepen voor de belangen van de omwonenden. Met het geld kunnen bijvoorbeeld huizen worden geïsoleerd.

Eindhoven is voor bijna 25 procent aandeelhouder van het vliegveld. Schiphol en de provincie Noord-Brabant zijn de andere aandeelhouders. De gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders gaat proberen hen mee te krijgen.

Vorig jaar telde Eindhoven Airport ruim 5,6 miljoen passagiers.