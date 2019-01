Gemeente had “stevige afspraak” met bouwers vreugdevuren Scheveningen, organisatoren zijn geschokt: “Wisten niet dat vuurtornado's bestonden” TT Maaike Kraaijeveld

02 januari 2019

22u07

Bron: Belga, AD, Haagsche Courant 0 Aan het bouwen en aansteken van vreugdevuren was in Scheveningen geen vergunning verbonden. Wel waren er stevige afspraken gemaakt, waarbij de veiligheid het belangrijkste criterium was, zo heeft de gemeente Den Haag verklaard. De organisatoren zeggen intussen dat ze zelf geschokt zijn en ontkennen de vuurtorens te hoog te hebben gebouwd.

In de evaluatie van de gebeurtenissen zal volgens de gemeente "uiteraard aandacht zijn voor de vraag of het traject zoals dat ieder jaar is gevolgd op basis van afspraken en convenanten adequaat is geweest". Den Haag ziet "in de gebeurtenissen van dit jaar sterk de noodzaak om die werkwijze kritisch tegen "het licht te houden."

Het jaarlijkse vreugdevuur dat met oudejaar wordt aangestoken op het strand van Scheveningen, was maandagnacht uit de hand gelopen. Eerst moest de dijk worden ontruimd omdat het vuur op het strand te groot was geworden en te veel hitte veroorzaakte voor de toeschouwers. Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken.



Volgens de gemeente zijn die afspraken in de loop der jaren flink aangescherpt. De afspraken worden ieder jaar voorafgaand aan de jaarwisseling met de gemeenteraad besproken en achteraf geëvalueerd.

Bouwers vreugdevuur: “Niet stiekem doorgebouwd”

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen gaf vanavond ook zelf een persconferentie en zegt de gebeurtenissen te betreuren. “Dit was zeker niet de intentie, we zijn geschokt en verslagen. Het is voor ons een groot raadsel wat er is gebeurd. We zullen alle medewerking verlenen aan het onderzoek van de gemeente”, klonk het.

Den Haag besloot in 1990 de vele vuren in de wijken te verplaatsen naar het strand en terug te brengen naar twee vreugdevuren. In de loop der jaren kwam er steeds meer publiek op af en werden de brandstapels hoger. In 2014 besloot de gemeente te komen tot ondertekende, schriftelijke afspraken met de organiserende partijen over onder meer de massa en hoogte van de stapels.

Afgelopen jaarwisseling bleek dat de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan de afspraken hadden gehouden over de hoogte van de vuren. De gemeente reageerde hierop door op het laatste moment de veiligheidshekken verder van het vuur te zetten om het publiek op afstand te houden. Maar de bouwers herkennen zich niet in de uitspraken van de burgemeester daarover. “Als het te gevaarlijk zou zijn geweest om de stapel aan te steken, zouden we dat absoluut niet gedaan hebben.”

“Drama”

De organisatie overlegde vandaag met haar bouwers over de uit de hand gelopen gebeurtenissen in de nieuwjaarsnacht. Woordvoerder Peter van Zaanen noemde de vonkenregen in de verwoestende feestnacht eerder vandaagn “een drama”. “Bijna ging het oude Scheveningen in rook op. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. De schok is enorm. Nog steeds.”

“Dat er een fenomeen als ‘vuurtornado’s’ bestond had niemand gedacht”, zei Van Zaanen nog. Beelden waarop de tornado’s met hun zinderende hitte rondwaren zijn door de BBC, die toevallig ook filmde bij het feest, beschikbaar gesteld aan de organisatie voor een analyse. De schuldvraag wilde Van Zaanen deze middag nog niet beantwoorden. Er loopt een onderzoek en dat zullen we eerst afwachten.”

Moeder op vuurregenfoto: “ Iedereen ging voor zichzelf: wegwezen”

Het Algemeen Dagblad sprak vandaag met de moeder die te zien is op een foto waarop ze in een regen van vuur wegrent met haar 4-jarig zoontje. De moeder en zoon zijn de verbeelding geworden van de angst en chaos die er ontstond toen het vreugdevuur in Scheveningen omsloeg in een gevaarlijke storm van brandende snippers, schrijft het AD. “Het was echt heel eng. Het leek alsof we in een film terecht waren gekomen”, zegt de moeder uit Alphen aan de Rijn.

Meer wil ze over zichzelf niet prijs geven. “De reacties op sociale media op de foto hebben mij gebroken. Iedereen weet beter wat ik had moeten doen in plaats van te rennen met mijn kind. Mensen schrijven dat ik mijn kind had moeten thuislaten en helemaal niet had moeten meenemen naar de vreugdevuren. Maar het is de mooiste dag van het jaar! Dan laat ik hem toch niet slapen?”

“Anderen zeggen dat ik hem op mijn schouders had moeten nemen. Maar ik heb hem juist niet opgetild omdat ik bang was om te vallen en bovenop hem zou vallen. Alles is al traumatisch genoeg. En dan krijg je nog allemaal commentaren van betweters. Een ding is zeker: we gaan nooit meer naar de vreugdevuren, ook al deden we dat al jaren. Nooit meer. Mijn zoontje heeft er een trauma aan over gehouden.”

‘Alles is al traumatisch genoeg. En dan krijg je nog allemaal commentaren van betweters’ Moeder 4-jarig kind

Vuursnippers

Haar man rende op het moment van hun vlucht voor haar uit. Met hun 2-jarige dochtertje in zijn armen. Eenmaal veilig terug in de auto om naar huis te rijden, roken ze pas de indringende brandlucht in hun kleren. “Thuis hebben we alles gecontroleerd, maar we hebben geen schade aan onze haren of kleren.”

Vooral die ongeschonden haren zijn nog een wonder. “Ik had speciaal de kap opgezet van mijn zoontje en ik had zelf ook mijn muts opgezet. Ik was bang dat de vuursnippers in onze mutsen terecht zouden komen en onze kleren in brand zouden vliegen. Maar op de foto zie ik dat ik mijn muts helemaal niet meer op heb. Ik heb niet eens gemerkt dat ik die was verloren.”

Eng was het, heel eng. Gelukkig was het niet zo vreselijk druk op de boulevard dat mensen elkaar in hun vlucht onder de voet dreigden te lopen. “Maar je had ook geen contact met anderen. Iedereen ging echt voor zichzelf. Wegwezen hier.”

Bezorgde telefoontjes

De afgelopen jaren, afgezien van vorig jaar toen ze in Duitsland waren, was het gezin altijd in Scheveningen voor het vreugdevuur. “Ook dit jaar was het begin hartstikke leuk. We waren er al om kwart over elf. We waren bij het aftellen naar het nieuwe jaar, de vuurwerkshow en het in brand steken van het vreugdevuur. Maar na een half uur ongeveer kwamen die brandende snippers. Eerst gingen ze nog over ons heen, maar toen we weg renden kwamen ze wel tegen ons aan. Nee, dat wil je niet nog een keer meemaken.”

