Gemeente Den Haag maakt per abuis miljoenen over aan daklozen kv

06 april 2019

05u38

Bron: Belga 0 Ambtenaren van de Nederlandse gemeente Den Haag hebben per ongeluk 2,5 miljoen euro overgemaakt aan daklozen, verslaafden en criminelen. Dat meldt De Telegraaf vandaag.

Hagenaars die hadden meegedaan aan een proefplaatsing (een regeling om uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, red.) bij een werkgever zouden daarvoor een overheidspremie ontvangen, maar dat bedrag werd donderdag bij vergissing honderdmaal zo hoog uitgekeerd. Per persoon kregen ze tussen 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan de gang van zaken te betreuren. "We hebben direct actie ondernomen om de bedragen terug te vorderen. Degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, zijn inmiddels benaderd.”



Volgens een betrokkene was de paniek groot na het ontdekken van de fout. De woordvoerder van de gemeente kon vrijdag niet aangeven hoeveel geld mogelijk is verdwenen. Hij laat weten dat wordt onderzocht hoe de fout is kunnen gebeuren.