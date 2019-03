Gemeenschapsrechten van 27.000 Britten in België tijdelijk geldig bij brexit zonder akkoord ttr

07 maart 2019

08u19

Bron: belga 0 De gemeenschapsrechten van de 27.000 Britten die in België wonen zullen gelden tot 31 december 2020, om de problemen te limiteren voor bedrijven en openbare diensten indien het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Dat meldt La Libre Belgique vandaag.

De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten opgeroepen om "noodmaatregelen" te nemen om een harde brexit te vermijden. In België zijn de regionale en federale overheden ermee akkoord gegaan "de rechten van de Britse burgers in België voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te garanderen tot ten laatste 31 december 2020, en dat op wederzijdse basis".

De 25.000 Belgen die vandaag in het Verenigd Koninkrijk verblijven, moeten dus eveneens hun sociale en verblijfsrechten behouden. De brexit is voorzien voor 29 maart 2019.



Het overlegcomité heeft gevraagd om maatregelen te nemen in vier domeinen: fiscaliteit, werkvergunningen, beroepskwalificaties en sociale zekerheid.