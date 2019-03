Gemaskerde tieners schieten vijf kinderen en leerkracht dood in school in Brazilië LH KV

13 maart 2019

15u27

Bron: Belga, ANP, BBC 7 Bij een schietpartij in een school in Suzano, een plaats dichtbij de Braziliaanse metropool Sao Paulo, zijn minstens tien mensen omgekomen. De daders schoten zeker zeven scholieren en een medewerker van de school dood. Daarna beroofden ze zichzelf van het leven. Er vielen ook vijftien gewonden.

Een getuige meldde dat hij een persoon had gezien die buiten de school aan het schieten was en daarna de school binnenging waar net de lessen waren begonnen. Volgens een andere getuige gebeurde de schietpartij tijdens de pauze. “Ik was tijdens de pauze in de klas, ik dacht dat het geluid afkomstig was van bommen. Toen ik me realiseerde dat het geweerschoten waren, bleef ik daar. Ik vluchtte pas toen de politie arriveerde”, verklaarde lerares Sandra Perez aan een lokale krant.

“Acht mensen stierven ter plaatse, inclusief de twee aanvallers die zelfmoord pleegden”, zei een woordvoerder van de militaire politie. “Twee gewonden waren bij aankomst in het ziekenhuis overleden. Er zijn ook vijftien gewonden gevallen.”

Het motief voor de moordende raid is voorlopig onduidelijk. Volgens de krant O Globo telt de openbare school Raul Brasil in de grote omgeving van São Paulo zo’n duizend leerlingen en een honderdtal leerkrachten en ander personeel.

Brandbommen

In het schoolgebouw ontdekte de politie een boog en pijl en flessen die als brandbommen konden dienen, schrijft de nieuwssite G1. Bovendien troffen de agenten een koffer met kabels aan. De ontmijningsdienst werd opgetrommeld.

Kort voordat de daders het vuur in de school openden, werd de politie verwittigd dat er in de buurt schoten waren gehoord. “We weten nog niet of dit verband houdt met de schietpartij op school”, zei een woordvoerder van de paramilitaire politie.

“Ik heb net het trieste nieuws vernomen, dat kinderen in de staatsschool Professor Raul Brasi in Suzano werden vermoord. Ik schrap al mijn afspraken en begeef me onmiddellijk naar Suzano”, twitterde de gouverneur van São Paulo, João Doria. “Ik heb onmiddellijk de opdracht gegeven alle slachtoffers en hun families te ondersteunen. Erg triest”.

Zeldzaam fenomeen

Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in Brazilië, ook al is het land een van ‘s werelds meest gewelddadige, met bijna 64.000 moorden in 2017. De laatste grote schietpartij in een school vond plaats in 2011 in Rio de Janeiro, toen twaalf kinderen werden doodgeschoten door een voormalige leerling.

Brazilië heeft een strenge wapenwetgeving, maar het is niet moeilijk om illegaal een wapen te kopen. De president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft onlangs aangekondigd dat de controle op wapenbezit zou worden versoepeld.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Two teenagers enter a school in Suzano - Brazil and kill 6 children and commit suicide later! pic.twitter.com/U7nshQDc4Q Leila ♻️(@ riente_leila) link