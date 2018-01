Gemaskerde mannen stelen 65 handwapens in Melbourne: "Erg ongewoon" jv

30 januari 2018

06u28

Bron: belga 0 In Melbourne, in het zuidoosten van Australië, hebben vier gemaskerde en gewapende mannen maandag een wapenwinkel beroofd. Daarbij maakten ze meer dan 65 handwapens buit, zo meldde de politie.

De roof bij O'Reilly's Firearms in de wijk Thornbury duurde minder dan 10 minuten. De vier mannen gingen met de wapens aan de haal in een gestolen wagen, die later in de buurt uitgebrand werd teruggevonden.

De politie spreekt van een "erg ongewone" roof en vindt het verontrustend dat de dieven zoveel wapens tegelijk buit konden maken. "De geweren zullen nu op de zwarte markt terechtkomen in de handen van criminelen, en dat is onze grootste zorg", aldus Steve Fontana, adjunct-commissaris van de politie van de staat Victoria.

Over de waarde van de buit wil de politie officieel niets kwijt.

Volgens de krant The Herald Sun verkocht de wapenwinkel handwapens van Glock, Ruger, Remington en Browning, die een verkoopprijs hebben tussen 700 en 1.800 Australische dollar (450 tot 1.175 euro) per stuk. Op de zwarte markt kan één geweer echter tot wel 10.000 dollar opleveren.