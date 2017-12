Gemaskerde mannen bekogelen Zweedse synagoge met molotovcocktails TT LVA

00u10

Bron: ANP, Belga 1 Twitter/Avi Mayer Een groep mannen heeft geprobeerd brand te stichten in een synagoge in het centrum van de Zweedse stad Göteborg . Volgens berichten ging het om een groep van ongeveer twintig gemaskerde mannen. Zweedse media melden dat er molotovcocktails richting het gebouw zijn gegooid. O p het moment van het voorval waren er in de synagoge ongeveer twintig jongeren aanwezig.

Volgens de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Göteborg, Allan Stutzinsky, ontstond er even vuur in de tuin, maar dat werd door de lichte regen snel gedoofd. De vlammen bereikten het eigenlijke gebouw van de synagoge nooit. Er vielen ook geen gewonden. De twintig aanwezige jongeren zijn volgens Stutzinsky wel "geschrokken" door het incident.

De politie zorgt nog de hele nacht voor extra beveiliging rond het joodse gebedshuis.

Photos from the scene of the synagogue firebombing in Gothenburg, Sweden. (GP) pic.twitter.com/osfUkH4i99 Avi Mayer(@ AviMayer) link

Betogingen tegen beslissing VS over Jeruzalem

Eerder op zaterdag vond in de Zweedse hoofdstad Stockholm nog een betoging plaats tegen de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade in het land te verhuizen van Tel Aviv naar de historische stad. Tijdens de vreedzame betoging werd een Israëlische vlag in brand gestoken.

Vrijdag kwamen in de zuidelijke stad Malmö volgens Zweedse media ook al zowat 200 demonstranten op straat die antisemitische slogans scandeerden.