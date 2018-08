Gemaskerde jongeren steken tientallen auto's in brand in Zweden: "Waar zijn jullie mee bezig?" LVA/SVM

14 augustus 2018

12u14

Bron: Aftonbladet, Expressen, ANP 37 Gemaskerde jongeren hebben vorige nacht zowat honderd auto's in brand gestoken in Zweedse steden. Ze bekogelden ook de politie met stenen. Premier Stefan Löfven reageerde woedend. "Het lijkt goed georganiseerd. Bijna zoals een militaire operatie", stelde hij.

De relschoppers sloegen toe in steden als Göteborg, Trollhättan en Falkenberg. De politie vermoedt dat zij via sociale media contact hadden, meldt Sveriges Radio. "We beseffen dat het geen toeval kan zijn dat het op meerdere plaatsen begon in zo'n kort tijdsbestek", aldus een politiewoordvoerster.

De politie heeft meerdere jonge vandalen geïdentificeerd en gaat in gesprek met de ouders. Vooralsnog is niemand aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de directe aanleiding is voor het grootschalige vandalisme. Het kwam de afgelopen jaren wel vaker voor dat jongeren voertuigen in brand staken voor het einde van de schoolvakantie.

Premier Löfven reageerde erg boos en sprak de betrokken jongeren op de radio rechtstreeks toe. "Waar zijn jullie mee bezig?", wilde de sociaaldemocraat weten. De openbare orde is een belangrijk verkiezingsthema in Zweden, in september staan er verkiezingen op het programma. Peilingen voorspellen dat de sociaaldemocraten van Löfven een historisch slechte uitslag tegemoet zullen zien.

Anti-immigratiepartij Zweden-Democraten hoopt daarvan te profiteren. "Wij willen Zweden op 9 september weer veilig maken", klinkt het.

