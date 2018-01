Gemaskerde en gewapende mannen dringen jongerencentrum in Amsterdam binnen: één dode en twee gewonden rvl Haytze Teerink

26 januari 2018

20u22

Bron: Twitter, AD.nl, Telegraaf.nl 30 Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam zijn zeker één dode en twee gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie van Amsterdam. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Over het motief van de schietpartij is voorlopig niets geweten.

Het incident deed zich voor in de Grote Wittenburgstraat, op een van de Oostelijke Eilanden van Amsterdam. De politie is met groot materieel uitgerukt en heeft de straat ruim afgezet. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is ook de traumahelikopter uitgerukt, net als verschillende ambulances. Intussen bevestigt de Amsterdamse politie op Twitter dat er één iemand is overleden en twee personen gewond naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Over hun toestand is voorlopig niets geweten.

Gemaskerde mannen

De schietpartij vond volgens Het Parool plaats in jongerencetrum Wittenburg, omstreeks 19u10. Gemaskerde mannen met minstens één automatisch wapen en nog een ander wapen kwamen het jongerencentrum binnen en zouden duidelijk op zoek zijn gegaan naar een tiener die in het buurthuis aan kickbokstraining doet.

Terwijl de gemaskerde mannen het buurthuis doorzochten, waren in het gebouw ook andere activiteiten aan de gang, zoals een kookles voor kinderen. Terwijl de aanwezigen wegdoken, gingen de mannen op zoek naar de jongen. Uiteindelijk zijn er verschillende schoten gevallen, al is het onduidelijk of er ook in het buurthuis is geschoten of alleen daarbuiten.

"Slachtoffer is puber"

Verschillende bronnen zeggen aan Het Parool dat het dodelijk slachtoffer een jonge Amsterdamse Marokkaan is. Zijn leeftijd is niet bekend, maar het zou gaan om nog een puber. Bij de schietpartij raakten twee andere personen gewond, waaronder een meisje dat - nog volgens de Nederlandse krant - gewond is geraakt aan haar been.

Grote Wittenburgerstraat / Centrum Oost: schietincident, meerdere schoten gelost, meerdere slachtoffers. Meer info volgt zsm. Plaats delict afgezet. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Meer over Amsterdam

Het Parool