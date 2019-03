Gemaskerde dader steekt Jodie (17) met mes in de rug terwijl ze op bankje in park zit: “Dit zinloze geweld moet stoppen” Sven Van Malderen

03 maart 2019

17u56

Bron: Daily Mail/Metro.co.uk 35 Het meisje dat eergisteren om het leven kwam in een Londens park is voor de ogen van haar vriend doodgestoken. Jodie Chesney (17) en haar vriend Eddie Coyle (18) zaten rustig op een bankje toen iemand haar in de rug met een mes aanviel. Het motief van de daders -ze waren met z’n tweeën- is voorlopig onduidelijk. Het duo was gemaskerd, voorlopig ontbreekt elk spoor van hen.

Teresa Farenden (49) woont in de wijk Harold Hill en ging meteen na de laffe daad hulp bieden. “We probeerden de wonde te stelpen, maar er was gewoon te veel bloed. Op dat moment ademde ze nog en had ze een lichte polsslag. Haar vriend hield haar vast en gaf kusjes op haar gezicht. ‘Wakker blijven’, smeekte hij.”

De vrouw begon hartmassage uit te voeren, zonder te beseffen dat het lemmet van het mes nog in haar rug stak. “Dat kon ik niet zien omdat het te donker was. Net toen de ambulance aankwam, is ze gestorven. Heb ik door die actie onbewust het mes nog dieper in haar rug geduwd? Die gedachte spookt nu wel door mijn hoofd.”

“Ik woon hier nu zestien jaar, maar het is de eerste keer dat ik zoiets ergs meemaak. Dat meisje zal nooit meer kunnen trouwen of kinderen krijgen, alles is van haar afgepakt. Voor hetzelfde geld was dit mijn dochter overkomen.”

“Hoe moet Eddie deze klap ooit te boven komen?”

De stiefvader van Coyle is er het hart van in. “Jodie was de liefste persoon die je je maar kon inbeelden. Hoe moet Eddie deze klap ooit te boven komen? Wat hij gezien heeft, is verschrikkelijk.”

Jodie was al het vijfde dodelijke slachtoffer van een mesaanval in amper acht dagen tijd in Londen. “Ze was ons jongste kleinkind”, stelt de oma van Chesney. “Nu kan je dus al niet meer in een park zitten zonder het risico te lopen aangevallen te worden. En zonder enige aanleiding dan nog, hoe is het toch zo ver kunnen komen?”

“Als iemand hier meer over weet, ga dan alstublieft naar de politie. Niemand zou ooit nog de pijn mogen voelen die wij nu ervaren. Dit zinloze geweld moet stoppen.”

Burgemeester reageert

De politie benadrukt “alles in het werk te stellen om het recht te laten zegevieren”. Burgemeester Sadiq Khan riep eerder al op om elke mogelijke info met de politie te delen. “Geschokt door de dodelijke mesaanval op een 17-jarige meisje in Havering”, twitterde hij. “Mijn gedachten zijn bij haar nabestaanden. Het maakt me kwaad dat gewelddadige criminelen hun pijlen richten op jonge Londenaars die nog een heel leven voor zich hebben.”

