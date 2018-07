Gelukkig getrouwd koppel gaat scheiden om medische kosten van dochter te kunnen betalen Arne Adriaenssens

11 juli 2018

17u20

Bron: NBC Today 27 De Amerikaanse Jake en Maria Grey gaan scheiden om hun dochter te redden. De gezondheidskosten van het meisje met een beperking zijn astronomisch hoog en de ouders hebben geen recht op een toelage. Als gescheiden ouders zou dat wel het geval zijn.

Toen Jake en Maria Grey negen jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, begonnen ze aan een bewogen avontuur. Ze zouden met Brighton (6) en Fairen (2) twee dochters krijgen. De oudste dochter lijdt echter aan het zeldzame Wild-Hirschhorn syndroom. Een genetische ziekte die zowel de fysieke als verstandelijke ontwikkeling van het kind zwaar aantast.

Voor Maria is zorgen voor Brighton een fulltime job. “Het zal nooit mogelijk zijn voor haar om op haar eigen benen te staan. Ze zal altijd hulp nodig hebben”, zegt Maria tegen NBC.

Alleenstaand en werkloos

Om de eindjes aan mekaar te kunnen knopen op het einde van de maand, hoopte het gezin uit Texas in aanmerking te komen voor het Medicaid-programma. Onder die noemer geeft de Amerikaanse overheid financiële steun aan personen en families met lage inkomens bij het afsluiten van een gezondheidsverzekering.

Tevergeefs. Met een jaarloon van 40.000 dollar verdient gewezen militair Jack te veel om nog extra steun te trekken. In Texas komen enkel mensen met een inkomen onder 21.404 dollar per jaar hiervoor in aanmerking.

De enige oplossing die ze nu nog kunnen bedenken, is een scheiding. Hoewel de man en vrouw elkaar nog doodgraag zien, zou dit de dingen financieel haalbaarder maken. Als Maria zich als alleenstaande, werkloze moeder registreert, heeft ze namelijk wel recht op die extra steun. Zeker aangezien haar dochter een beperking heeft. “We zouden dit offer niet moeten brengen om Medicaid te krijgen voor onze dochter”, zegt een emotionele Maria.

15.000 dollar

Momenteel betaalt het gezin elk jaar zo’n 15.000 dollar voor de medische zorg van hun kind. Dat is bijna de helft van het volledige jaarloon van Jake. “We verdrinken in de medische kosten”, zegt hij. “We hebben alles gedaan wat we kunnen om dit zelf te dragen, maar we gaan op een punt komen dat dat niet meer mogelijk is. En ik heb geen flauw idee wat we dan nog kunnen doen.”

“We zijn niet op zoek naar geld of donaties. We willen geen crowdfunding opstarten. We willen enkel dat de overheid ons de middelen geeft die we nodig hebben. Brighton is een puur en prachtig kind. We zijn zo gelukkig met haar en zullen nooit opgeven.”