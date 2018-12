Geluidsopname onthult laatste woorden van vermoorde journalist Khashoggi: “Ik kan niet ademen” kg

10 december 2018

06u45

Bron: CNN, Belga 0 Er zijn meer details vrijgekomen over geluidsopname van de moord op Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Een bron meldt aan CNN onder andere dat Khashoggi te horen is, terwijl hij wordt gesmoord: “Ik kan niet ademen.” Het zouden zijn laatste woorden worden.

Dat blijkt uit een transcript van de opname die de bron kon inkijken, zo bericht CNN. Het gaat om een vertaling; de originele opnames zijn in handen van de Turkse inlichtingendiensten.



De tekst beschrijft hoe de opname begint op het moment dat Khashoggi arriveert op het consulaat, aldus de bron. Daar had hij op 2 oktober een afspraak gemaakt om enkele papieren op te pikken voor zijn aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde.



Meteen beseft Khashoggi echter dat er iets mis is, wanneer hij begroet wordt door een groep mannen. Hij lijkt één van de mannen te herkennen en vraagt wat hij hier doet. Een stem die wordt geïdentificeerd als Maher Abdulaziz Mutrec, een voormalig Saudisch diplomaat, zegt vervolgens: “Je gaat terugkomen”. Volgens eerdere berichten zou Saudische diplomaten al langer hebben aangedrongen bij Khashoggi om terug te keren naar zijn thuisland.

“Luister naar muziek”

“Dat kan je niet doen, er wachten mensen buiten”, zegt Khashoggi daarop. Zijn verloofde had de instructies gekregen om aan het consulaat te blijven wachten en alarm te slaan indien Khashoggi niet zou terugkeren. Daarna zou er een worsteling te horen zijn op de opname, waarna Khashoggi meerdere keren herhaalt: “Ik kan niet ademen.” Er weerklinkt geschreeuw en meer lawaai.



Tot slot is ook te horen hoe het lichaam in stukken werd gezaagd. Eén van de mannen, die werd geïdentificeerd als dokter Salah Muhammad al-Tubaiqi, lijkt de mannen tips te geven om het gruwelijke karwei uit te voeren. “Doe oortjes in of luister naar muziek zoals ik doe.”

Voorbedachten rade

Uit de transcriptie zou blijken dat de moord vooraf gepland was en dat er verschillende telefoontjes werden gepleegd tijdens de operatie. Volgens CNN gaan de Turkse autoriteiten ervan uit dat de ontvanger van de telefoontjes zich in de hoogste Saudische kringen bevindt.

Turkije voert al wekenlang de druk op Saudi-Arabië op, maar dat land weigert verdachten uit te leveren. Riyad ontkent ook de betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman bij de moord.

