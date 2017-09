Geliquideerd in drukke buurt, uitgebrande auto teruggevonden: wat deed Stefaan Bogaerts toch in Nederland? PLA & FT

21u55

Bron: Opsporing Verzocht 62 RV Stefaan Bogaerts, woonachtig in Brasschaat, werd vorige donderdag koelbloedig doodgeschoten in z'n auto. Die stond geparkeerd in het Nederlandse Spijkenisse. "Bizar", vinden de speurders. Stefaan Bogaerts (55) uit Brasschaat werd afgelopen donderdagavond om het leven gebracht in Spijkenisse, Nederland, maar nog steeds tasten onze noorderburen in het duister over wat hij er precies deed en wie de daders waren. In het Nederlandse tv-programma 'Opsporing Verzocht' zijn deze avond meer details bekendgeraakt. Zo blijkt de auto waar de moordenaars mee vluchtten vorig jaar al gestolen.

Donderdagavond, omstreeks half tien, krijgt Stefaan Bogaerts (55) vijf kogels door z'n lichaam. Hij zit op dat moment achter het stuur van z'n Volkswagen Jetta die netjes geparkeerd staat in de Lisstraat in Spijkenisse, een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Enkele kogels belanden in de ruiten van een appartementsgebouw. Bogaerts is op slag dood. Hij was werkzaam in het Antwerpse containerbedrijf BCT International. (lees verder onder de video)







De donkere BMW waarmee zijn moordenaars vorige week wegvluchtten, blijkt vorig jaar al gestolen in Amsterdam en had ook valse nummerplaten. De M5 Touring wordt kort na de moord uitgebrand teruggevonden op de Achterzeedijk in Barendrecht, zo'n 25 kilometer van de plek waar Bogaerts om het leven kwam, in de omgeving van een pannenkoekenhuisje.

Heel veel vragen blijven nog altijd onbeantwoord: wat deed Bogaerts die avond in Spijkenisse? "Het is overigens een heel aparte plek waar de man werd vermoord: pal in woongebeid en dus kunnen er veel getuigen zijn", klonk het vanavond in het Nederland 1-programma. Eén ding staat wel vast: de Nederlandse politie gaat uit van een "gerichte liquidatie", en dat is typerend voor conflicten die zich afspelen in het drugsmilieu. Bogaerts zelf was al eens in beeld gekomen bij onderzoeken naar drugs, maar werd nooit vervolgd of veroordeeld.

De politie vraagt iedereen die de vluchtauto heeft gezien, of Stefaan Bogaerts kende en wist wat hij kwam doen in Spijkenisse, "met spoed" contact op te nemen via de website www.opsporingverzocht.nl.

MediaTV De Volkswagen Jetta van Bogaerts. De man zat nog in z'n auto toen hij vijf kogels door het lijf kreeg.