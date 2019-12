Geliefden ontmoeten elkaar 72 na hun bevrijding uit Auschwitz voor een laatste lied AW

08 december 2019

23u08

Bron: The New York Times 0 Auschwitz; het is een bijzondere ontmoetingsplaats, maar voor de Poolse David Wisnia en de Slovaakse Helen Spitzer werkte het 76 jaar geleden. Ze leerden elkaar in het concentratiekamp kennen in 1943, werden minnaars en riskeerden hun leven opdat ze elkaar één keer per maand konden zien.

David Wisnia en Helen Spitzer, Zippi voor de vrienden, leerden elkaar kennen als ‘bevoorrechte’ gevangenen in het grote concentratie- en vernietigingskamp van nazi-Duitsland.

Zippi (27) was de grafisch ontwerper van het kamp en had een kantoorbaantje. Dat baantje wist ze te bemachtigen met een grote portie geluk. Toen ze aankwam in Auschwitz-Birkenau werd ze immers belast met sloopwerkzaamheden. Ze was ondervoed, kreeg tyfus, malaria en diarree en raakte uiteindelijk gevaarlijk gewond nadat een schoorsteen op haar rug belandde. Dat tragische ongeluk zou haar einde betekend hebben, maar dankzij enkele connecties, haar Duitse tongval en grafisch talent wist ze een ‘luxueuzer’ baantje te bemachtigen.

Eerst zou ze rode poederverf moeten mengen met vernis om strepen te trekken op de uniformen van vrouwelijke gevangenen. Al snel daarna zou ze de namen van alle vrouwen die aankwamen in Auschwitz registreren. Uiteindelijk was ze verantwoordelijk voor de administratieve rompslomp van de nazi’s waardoor ze betere jobs kon toebedelen aan enkele gevangenen. Van sommigen wist ze zelfs het leven te redden.

David Wisnia kwam op 17-jarige leeftijd aan in Auschwitz. Zijn job? De lichamen verzamelen van gevangenen die zelfmoord hadden gepleegd. Maar ook hij wist na een tijdje een betere job te bemachtigen. Wisnia zou de nazi’s gaan entertainen, eenmaal ze doorhadden dat hij een getalenteerde zanger was. En zo leerden Wisnia en Zippi elkaar kennen.

Dertig kostbare minuten

Zippi gebruikte haar positie om te kunnen afspreken met Wisnia, voor minstens dertig kostbare minuten per maand. In ruil voor die dertig minuten gaven ze eten aan andere gevangenen die de wacht hielden.

En zo wisten de twee elkaar maandenlang te ontmoeten, in een barak tussen de crematoria. Met een geïmproviseerde ladder, gemaakt van de ingeleverde kledij van andere gevangenen, klommen ze naar een kleine ruimte die net groot genoeg was voor hun tweetjes.

Tweede kans in Warschau

Veel tijd om te praten hadden ze niet, dus vertelden ze kort over hun familie, hobby’s en hun toekomst. Die zouden ze met elkaar delen. Na de oorlog zouden ze in Warschau afspreken., elkaar terug ontmoeten. Beloofd.

In december 1944 was het eindelijk zover: de nazi’s waren verslagen en de overlevenden in de concentratiekampen werden bevrijd. Wisnia trof enkele Amerikaanse troepen en kon zijn geluk niet op: hij wilde niets meer met Europa te maken hebben en zou emigreren naar de Verenigde Staten.

Ook Zippi werd bevrijd, en zou uiteindelijk naar Amerika verhuizen. Maar voordat ze dat deed, ging ze naar Warschau, waar ze alleen bleek te zijn.

Wat later ontmoette Zippi de Amerikaanse Erwin Tichauer, een veiligheidsfunctionaris van de Verenigde Naties. In 1945 trouwden de twee en in 1967 verhuisden ze naar New York.

Ontmoeting

En die ontmoeting met Wisnia? Het zou 72 jaar duren voordat Zippi en Wisnia elkaar terug zagen. In 2016 zocht Wisnia, aangemoedigd door zijn kleinkinderen, terug contact met zijn ex-vriendinnetje. Uiteindelijk bezocht hij haar in haar appartement in New York, waar ze in een ziekenhuisbed lag, omgeven met talloze boekenrekken.

Zippi kreeg nooit kinderen waardoor ze alleen was na de dood van haar man in 1996. En doorheen de jaren was haar gezondheid er ook op achteruit gegaan: ze zag en hoorde niet meer goed toen Wisnia haar bezocht waardoor ze hem eerst niet herkende. “Totdat hij voorover leunde”, vertelt de kleinzoon van David Wisnia. Haar ogen werden groot waarna ze aan Wisnia vroeg: “Heb je aan je vrouw verteld wat we gedaan hebben?” Wisnia glimlachte breed en antwoordde: “Dat heb ik verteld Zippi”.

Hun ontmoeting duurde twee uur en net voordat hij vertrok vroeg Wisnia haar: “Had jij iets te maken met het feit dat ik Auschwitz heb overleefd?” Daarop toonde Zippi vijf vingers en zei ze luid: “Ik heb jouw leven vijf keer gered.”

Die dag, voor het eerst sinds 72 jaar, zong David Wisnia nog een laatste lied voor Zippi: het Hongaars liedje dat ze hem had geleerd in Auschwitz. Om haar te tonen dat hij alle woorden onthouden had. Zippi stierf twee jaar later (in 2018) op 100-jarige leeftijd.