Gelekte WikiLeaks-tweets wijzen op duidelijke voorkeur voor Republikeinen

17 februari 2018

01u19

Bron: Business Insider, The Hill 0 Wikileaks, de klokkenluiderswebsite die werd opgericht door Julian Assange, wilde dat een Republikein de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 zou winnen. Dat blijkt uit meer dan 11.000 privétweets tussen Assange en enkele van zijn trouwste aanhangers.

De berichten, die in handen vielen van webmagazine The Intercept, werden allemaal verstuurd naar een tiental individuen die Assange de ‘WikiLeaks Task Force’ had gedoopt. Een voormalige WikiLeaks-medewerker, die de naam Hazelpress hanteert, zat achter het lek. “Op dit moment, rekening houdend met de macht die door WikiLeaks wordt uitgeoefend, is [de onthulling van] nagenoeg alles wat Assange zegt in het algemeen belang,” aldus Hazelpress. “WikiLeaks doet zich voor als een neutrale, transparante organisatie.”

Sadistische sociopaat

Uit de berichten blijkt Assanges afkeer voor Clinton en zijn hoop voor een Republikeinse overwinning. “We geloven dat het veel beter zou zijn als de Republikeinse Partij zou winnen,” schreef Assange vanuit de officiële Twitteraccount van de organisatie. “Democraten+Media+Liberalen zouden dan een blok vormen om hun slechtste kwaliteiten in te snoeren. Met Hillary aan de leiding zullen de Republikeinen het slechtste in haar naar boven brengen, democraten+media+neoliberalen zullen onderdrukt worden. Ze is een intelligente, sadistische sociopaat met goede connecties,” stelde hij.

In andere berichten haalde Assange Clintons buitenlandbeleid aan als een van de belangrijkste redenen waarom WikiLeaks tijdens de verkiezingen gekant is tegen haar overwinning. “Hillary heeft meer vrijheid om oorlogen te beginnen dan de Republikeinen en wil dat ook doen,” zei hij.

Journalisten

Uit een ander gelekt bericht blijkt een antisemitische ondertoon, wanneer hij verwijst naar journalist Raphael Satter die kritiek had geuit op WikiLeaks. “Hij is altijd al een rat geweest,” postte Assange in de Twittergroep, erbij vermeldend dat hij een jood is.

Ook politiek journalist Chris Cook moest het ontgelden. “Alsjeblieft troll deze BBC-idioot”, schreef Assange. “Deze kerel heeft een dunne huid en heeft een hoge dunk van zijn kliekje, wat betekent dat hij niet kan zijn hoe gevaarlijk zijn tweets voor hemzelf zijn,” stelde de account.

Inmenging verkiezingen

Assange trekt de bewering van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2016 in twijfel. De Democraten daarentegen beschuldigen hem van medeplichtigheid aan de Russische hackings waarbij de Clintoncampagne en de Democratische partij geviseerd werden. “Assange is een soort van nihilistische opportunist geworden die de bevelen uitvoert van een dictator,” zei Clinton in oktober. “WikiLeaks is nu helaas bijna een volledige dochtermaatschappij van een Russische inlichtingendienst,” stelde ze.

In november gaf Donald Trump Jr., die betrokken was bij de campagne van zijn vader, toe dat hij privéberichten uitwisselde met WikiLeaks tijdens de campagne.