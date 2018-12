Gelekte video toont hoe migrantenkinderen hardhandig werden aangepakt in Amerikaans opvangcentrum kg

30 december 2018

17u29

Bron: Arizona Republic 0 Surveillancebeelden uit het opvangcentrum Hacienda Del Sol in de Amerikaanse staat Arizona laten zien hoe migrantenkinderen werden geduwd, uitgekafferd en over de grond werden gesleept door medewerkers. Het opvangcentrum werd in oktober al gesloten, maar de beelden werden nu pas naar buiten gebracht door de Amerikaanse krant Arizona Republic.

Op de beelden is te zien hoe een jongen door een volwassen man bij de arm wordt genomen en een harde duw krijgt. De man lijkt tegen de jongen te roepen en maakt wilde gebaren. Op één moment lijkt hij de jongen een klap te geven.



Daarna is zichtbaar hoe een vrouw een kind hardhandig door de kamer sleept. Wanneer hij op de grond valt, pakt ze hem bij het been en trekt ze hem zo voort. Meteen daarna volgt een andere persoon die een kind bij beide armen meesleurt. De beelden werden wazig gemaakt om de identiteit van de kinderen te beschermen.

Migrant children dragged, pushed at Southwest Key shelter. https://t.co/Xgnqnjy4zq pic.twitter.com/W3I7n3paXv azcentral(@ azcentral) link

De krant Arizona Republic kon de video naar eigen zeggen bemachtigen van het gezondheidsdepartement van de staat. De gebeurtenissen op de beelden zouden in september hebben plaatsgevonden.



Amper een maand later werd het asielcentrum gesloten wegens klachten over kindermishandeling, rapporteert de krant. De non-profit Southwest Key, die het centrum uitbaatte, wilde de reden van de sluiting destijd echter niet bevestigen.

Geen vervolging

De medewerkers in de video worden niet vervolgd. “Het onderzoek wees aan dat, hoewel er tegen deze minderjarige kinderen fysieke kracht en technieken werden gebruikt om ze in bedwang te houden, deze acties geen criminele vervolging rechtvaardigen”, klinkt het in een statement van de politie.

Bekijk ook: