Gelekt Whatsapp-bericht drijft Britse student tot wanhoopsdaad Arne Adriaenssens

06 juli 2018

11u12

Bron: The Mirror 0 In het Britse Monmouthshire beroofde een 22-jarige student zich na een gelekt bericht op sociale media van het leven. De jongen werd door het incident van school gestuurd waarna hij alle moed verloor.

Edward Senior had het allemaal. De 22-jarige geneeskundestudent aan Swansea University in Wales was een sociale kerel die zich ook op het rugbyveld als een vis in het water voelde. Charmant als hij was, had hij ook aan vrouwelijke aandacht geen gebrek. De wereld lag aan de jongen zijn voeten.

In februari had Senior echter een vluchtige flirt met een zeer populaire medestudente. Iets waar hij nadien via Whatsapp duchtig over opschepte tegen zijn vrienden. Die vrienden deelden het bericht met andere mensen op de campus waardoor de bedgeheimen van Senior en het meisje in een mum van tijd over heel de campus verspreid raakten.

Steun van familie en vrienden

De universiteit was niet gediend met dit opschepgedrag en strafte Senior met een tijdelijke schorsing. Ze hoopten op die manier duidelijk te maken dat deze praktijken niet getolereerd worden op de school.

De jongen trok terug naar zijn ouderlijk huis waar hij zich erg ongelukkig en beschaamd voelde. Hoewel zijn familie en vrienden hem ten volle steunden, wogen de naweeën van zaak zwaarder op zijn schouders dan hij kon dragen.

Op 10 februari werd het hem uiteindelijk te veel en beroofde hij zich in de tuin van het leven. Zijn vader vond enkele uren later zijn levenloze lichaam.

Het is niet vreemd voor jongeren om fouten te maken. Edwards grootste fout was dat hij die fouten niet van zich kon afzetten Citaat uit statement van onderzoekers

“Hij had een sprankelende toekomst voor zich”

In een emotionele verklaring, benadrukken de onderzoekers hoe een banale samenloop van omstandigheden tot een waar drama kon leiden. “Het is niet vreemd voor jongeren om fouten te maken. Dat hoort nu eenmaal bij volwassen worden. Edwards grootste fout was dat hij die fouten niet van zich kon afzetten. Hij kon en zou nog steeds een geweldige dokter geworden zijn. […] Zijn dood was zinloos en tragisch. Hij was een getalenteerde jongeman met een sprankelende toekomst voor zich.”

Na zijn overlijden zette zijn omgeving een crowdfundingactie op poten voor een stichting in de jongen zijn naam. Die zal zich focussen op sport en mentale gezondheid. Ze haalden al meer dan 23.000 pond (26.000 euro) op.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.